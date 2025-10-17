베네수엘라 카리브해로 병력 배치…미 '마약선 타격' 맞불

▲ 베네수엘라 라과이라주의 카리브해 연안 카라바예다 항구에 어선들이 정박해 있는 모습

베네수엘라가 미국의 마약선 타격에 맞서 카리브해 연안에 병력을 배치하고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 현지 시간 16일 보도했습니다.니콜라스 마두로 대통령이 언급해온 수백만 명 규모 민병대를 동원, 베네수엘라는 1980년대 이후 카리브해 내 최대 규모 미군 증강에 맞서는 모습을 보이고 있다고 이 신문은 전했습니다.최근 베네수엘라 국영 매체에서는 미국 침공을 막기 위해 베네수엘라 군대 '볼리바르 국가 무장군'(FANB)을 카리브해에 배치 중이라는 보도가 나오고 있습니다.미국은 마약 밀매를 차단하겠다며 폭격기를 카리브해에 배치하고 이곳을 지나는 '마약 운반선'을 격침하며 베네수엘라를 겨냥한 공세 수위를 높여왔습니다.지난 15일에는 트럼프 대통령이 미 중앙정보국(CIA)의 베네수엘라 내 비밀 작전 수행을 승인한 데 이어 카리브해 인근에 공군 B-52 전략폭격기 등 군 자산을 집결시키고 있습니다.이 같은 미국의 군사 행동에 대응해 마두로 대통령은 주변에 군 인사를 배치하고 총동원 명령을 내렸습니다.미국으로 망명한 베네수엘라의 한 전직 고위 장성은 월스트리트저널에 "카리브해 연안에 배치된 것으로 보이는 병력도 이미 인근 수비 기지에 있던 병력인데, 이들의 사기 저하가 심각하고 훈련도 부실하다"며 "마두로 정권은 8월 이후 실질적인 병력 이동을 단행하지 못했다"고 전했습니다.한편 베네수엘라는 카리브해 자국 해역에서 발생한 미군의 공격이 불법이라고 규정하고 베네수엘라 주권을 지지하는 성명을 내달라고 유엔 안전보장이사회에 요청했다고 로이터통신이 16일 보도했습니다.(사진=연합뉴스)