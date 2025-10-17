한화-삼성 PO 1차전 우천 취소…가을야구 하루씩 순연

▲ 비 내리는 대전 한화생명 볼파크

프로야구 포스트시즌이 또 비 때문에 차질을 빚었습니다.오늘(17일) 오후 6시 30분 대전 한화생명 볼파크에서 열릴 예정이던 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 2025 신한 SOL 뱅크 KBO 플레이오프(PO·5전 3승제) 1차전은 경기 전부터 내린 비가 그치지 않아 결국 취소됐습니다.이날 한화생명 볼파크에는 경기 시작 1시간여 전인 오후 5시 20분께부터 빗줄기가 굵어져 내야에 커다란 방수포가 깔렸습니다.KBO는 경기 진행을 위해 기상 예보를 수시로 점검했으나 끝내 그칠 기미를 보이지 않자 6시 30분께 경기 취소를 발표했습니다.플레이오프가 비로 취소된 것은 역대 8번째이며, 포스트시즌에서는 23번째입니다.취소된 1차전은 18일 오후 2시 같은 장소에서 열립니다.플레이오프 2∼5차전 일정도 하루씩 순연됐습니다.한화와 삼성의 플레이오프가 5차전까지 진행되면 오는 25일 예정된 한국시리즈 1차전도 26일로 밀립니다.올가을 KBO는 예상치 못한 잦은 비로 인해 포스트시즌 진행에 애로를 겪고 있습니다.지난 6일과 7일 대구 삼성라이온즈 파크에서 열린 삼성과 NC 다이노스의 와일드카드(WC) 시리즈 1, 2차전은 경기 전 내린 비로 인해 40여 분 늦게 시작했습니다.10일에는 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 SSG 랜더스와 삼성의 준플레이오프 2차전이 비로 취소됐습니다.플레이오프 1차전을 취소시킨 가을비는 일단 삼성에 유리하게 작용할 전망입니다.와일드카드 시리즈와 준플레이오프를 거친 삼성은 하루라도 더 쉴 수 있다면 투수들의 체력 회복에 큰 도움이 되기 때문입니다.반면 지난 3일 정규리그 마지막 경기를 치른 뒤 14일 동안 실전 경험을 하지 못한 한화는 달갑지 않은 상황입니다.(사진=연합뉴스)