"캄보디아 조직범죄, 실권자 훈센과 공생 관계"…망명 야당 지도자가 한국에 보내온 경고

최근 캄보디아에서 한국인 대학생이 범죄조직에 의해 살해당한 사건 이후, 관련 범죄 사건의 파장이 일파만파 커지고 있습니다.



범죄 조직들이 이미 철수를 했거나, 도피를 시작했다는 정황이 포착되긴 했지만요.

문제가 해결된 것은 아닙니다.



이번 사건은 단순히 캄보디아 내 범죄 조직만의 문제가 아니라, 더 뿌리 깊은 문제에서 기인한 것이라는 주장이 나오는데요.



저희가 직접 인터뷰한 삼 랑시 캄보디아구국당(CNRP) 전 대표는 이 문제가 "캄보디아 정부와 범죄 조직 간의 공생 관계"에서 비롯했다고 단언합니다.

삼 랑시 전 대표는 캄보디아의 대표적인 야당 지도자로 30년 가까이 활동해 온 인물입니다.



캄보디아 야당 지도자는 왜 이 문제의 '진짜 원인'으로 훈센 전 총리를 지목할까요?

그의 발언과 다양한 연구기관, 전문가들의 분석을 토대로, 캄보디아 범죄 문제의 진짜 실체는 무엇인지, 캄보디아와 동남아시아에 왜 이렇게 거대한 범죄 산업 구조가 자리 잡게 된 것인지, 그리고 국제사회는 이 문제를 어떻게 풀어갈 수 있을지까지 꼼꼼히 살펴봤습니다.



※ 인터뷰 : 삼 랑시 캄보디아구국당(CNRP) 전 대표



