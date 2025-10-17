'개싸움 말리려다가…' 기르던 맹견에 80대 할머니 참변

<앵커>



경남 밀양에서 80대 여성이 집 마당에서 키우던 맹견에 물려 숨졌습니다. 공격성이 강한 맹견들의 싸움을 말리려다 사고를 당한 것으로 조사됐습니다.



어제(16일) 아침 7시 반쯤, 경남 밀양의 이 주택 마당에서 80대 여성이 자신이 기르던 핏불테리어에 물려 숨졌습니다.



이 여성은 아들이 데려온 핏불테리어 3마리를 3년가량 키워왔는데, 이 가운데 서로 싸우던 2마리를 말리다 흥분한 1마리에게 목과 팔을 물렸습니다.



피해 여성은 인근 병원으로 옮겨졌지만, 출혈이 많아 끝내 숨졌습니다.



여성이 키우던 개들은 평소 공격적인 성향을 보였던 것으로 알려졌습니다.



[인근 주민 : 원래 개들도 매번 보면 좀 덜 짖던데, 쟤들은 맨날 짖긴 짖더라고요.]



여성을 공격한 핏불테리어는 사고 직후 안락사 처분됐고, 나머지 2마리도 아들이 다른 곳으로 처분한 것으로 알려졌습니다.



핏불테리어는 동물보호법상 맹견이지만, 이번 사고의 경우 따로 사육 허가는 받지 않은 것으로 알려졌습니다.



[김보규/밀양경찰서 수사과장 : 이번 사건의 경우에도, 맹견인 핏불테리어를 허가를 받지 않고 임의로 키우다가 이런 안타까운 일이 발생한 것으로 확인됐습니다.]



맹견은 사회화가 부족하면 공격적인 반응을 보일 수 있어 사고 위험이 큽니다.



[연성찬/서울대학교 수의학과 동물병원장 : 아주 흥분된 상태에서 공격성의 대상이 변환이 돼서 본의 아니게 보호자를 공격하게 된 그런 상황 같습니다.]



경찰은 정확한 사고 경위를 파악하는 한편 피해자의 아들을 동물보호법 위반 혐의로 수사할 예정입니다.



