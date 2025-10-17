황정미·김우정, KLPGA 투어 상상인·한경 와우넷 오픈 2R 공동 선두

▲ 황정미·김우정 선수

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 상상인·한경 와우넷 오픈 2라운드에서 황정미, 김우정 선수가 공동 선두에 올랐습니다.황정미는 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열린 대회 2라운드에서 버디 5개, 보기 2개로 3언더파를 쳤습니다.중간 합계 8언더파를 기록한 황정미는 김우정과 함께 공동 선두에 이름을 올렸습니다.3위 박보겸과는 1타 차입니다.2022년 9월 KG 이데일리 오픈에서 데뷔 첫 승을 거뒀던 황정미는 3년 만의 우승을 노립니다.황정미와 똑같이 2라운드에서 버디 5개, 보기 2개로 3타를 줄여 공동 선두를 이룬 김우정은 정규투어 통산 첫 승에 도전합니다.1라운드 단독 선두였던 '디펜딩 챔피언' 박보겸은 스코어를 줄이지 못해 합계 7언더파 단독 3위로 밀렸고, 김재희, 박지영, 정소이, 이동은, 정윤지, 박혜준 등 6명이 합계 6언더파 공동 4위에 포진했습니다.올 시즌 상금 랭킹 단독 선두와 다승 공동 선두(3승)를 달리는 홍정민은 첫날 공동 2위였다가 2라운드에서 1타를 잃어 합계 5언더파 공동 10위로 내려앉았습니다.이달 초 하와이에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 우승하고 돌아온 황유민은 1타를 줄여 합계 3언더파 공동 24위에 자리했습니다.총상금 12억 원, 우승 상금 2억 1천6백만 원이 걸린 이번 대회는 오는 19일(일요일)까지 열립니다.(사진=KLPGA 제공)