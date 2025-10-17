이 대통령 "동남아 대상 '불법 구인 광고' 긴급 삭제하라" 지시

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 캄보디아에 다수 한국인이 구금된 사태와 관련해 "캄보디아뿐 아니라 동남아 전체를 대상으로 하는 불법 구인 광고를 긴급히 삭제하라"고 지시했습니다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 이 대통령이 방송미디어통신위원회, 방송통신미디어심의위원회, 경찰청을 상대로 이런 지시를 내렸다고 브리핑에서 밝혔습니다.캄보디아에 대한 단속이 강화되면서 구인 모집에 응한 사람들의 행선지가 다른 동남아 국가 등으로 옮겨갈 수 있다는 판단 아래 조치 대상 지역을 확대한 겁니다.해당 기관들은 불법 광고 노출 사이트를 모니터링하고 그 결과를 포털 사업자 등에 전달해 불법 광고 삭제 조치를 하게 됩니다.이 수석은 "정부는 합동 대응 태스크포스(TF)를 긴급히 구성한 바 있으며 여기에 오늘 네이버·카카오·구글 등이 참여하는 협의체도 구성했다"며 "이를 통해 본격적인 자율심의 체제를 가동할 것"이라고 전했습니다.이어 "이번 조치를 통해 국민이 선의의 피해를 보는 일이 없도록 하겠다"고 강조했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)