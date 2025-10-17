뉴스

이 대통령 "동남아 대상 '불법 구인 광고' 긴급 삭제하라" 지시

박예린 기자
작성 2025.10.17 17:40 조회수
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 캄보디아에 다수 한국인이 구금된 사태와 관련해 "캄보디아뿐 아니라 동남아 전체를 대상으로 하는 불법 구인 광고를 긴급히 삭제하라"고 지시했습니다.

이규연 홍보소통수석이 17일 용산 대통령실에서 동남아 불법 구인 광고 긴급 삭제 관련 브리핑을 하고 있다. (사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)

이규연 대통령실 홍보소통수석은 이 대통령이 방송미디어통신위원회, 방송통신미디어심의위원회, 경찰청을 상대로 이런 지시를 내렸다고 브리핑에서 밝혔습니다.

캄보디아에 대한 단속이 강화되면서 구인 모집에 응한 사람들의 행선지가 다른 동남아 국가 등으로 옮겨갈 수 있다는 판단 아래 조치 대상 지역을 확대한 겁니다.

해당 기관들은 불법 광고 노출 사이트를 모니터링하고 그 결과를 포털 사업자 등에 전달해 불법 광고 삭제 조치를 하게 됩니다.

이 수석은 "정부는 합동 대응 태스크포스(TF)를 긴급히 구성한 바 있으며 여기에 오늘 네이버·카카오·구글 등이 참여하는 협의체도 구성했다"며 "이를 통해 본격적인 자율심의 체제를 가동할 것"이라고 전했습니다.

이어 "이번 조치를 통해 국민이 선의의 피해를 보는 일이 없도록 하겠다"고 강조했습니다.

(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)
