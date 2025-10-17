스필버그·디카프리오·드 니로가 본 '거장' 스코세이지…걸작 비하인드까지

이미지 확대하기

세계적인 감독 마틴 스코세이지의 삶과 작품 세계를 조명한 5부작 다큐멘터리 '마틴 스코세이지: 거장의 초상' – Mr. Scorsese이 오늘(17일) Apple TV에 공개된다.'마틴 스코세이지: 거장의 초상'은 전설적인 감독이자 프로듀서, 작가 마틴 스코세이지 감독의 작품을 통해 그의 인생을 들여다보는 5부작 다큐멘터리다.마틴 스코세이지 감독의 삶 속에 녹아 있는 인간 본성, 선과 악에 대한 탐구 등 솔직하고 심도 있는 이야기를 담아낸 '마틴 스코세이지: 거장의 초상'에는 감독 본인과 가족은 물론 스티븐 스필버그, 레오나르도 디카프리오, 로버트 드 니로, 셀마 슈메이커, 마고 로비, 케이트 블란쳇 등 할리우드를 대표하는 인물들이 대거 출연할 것으로 화제를 모았다.이번에 공개된 스틸에는 감독의 가족사진부터 스티븐 스필버그 감독, 레오나르도 디카프리오, 아카데미상 수상 편집자 셀마 슈메이커, 마틴 스코세이지 감독과 담소를 나누는 로버트 드 니로 등 익숙한 얼굴들이 담겨 시선을 사로잡는다.여기에 스틸 속 젊은 시절 장발의 마틴 스코세이지 감독, 1980년대에 필름으로 직접 영화를 편집하는 과거 모습은 '마틴 스코세이지: 거장의 초상'에서 처음 공개되는 감독 개인 소장 자료들로 눈길을 끈다. 이제껏 공개된 적 없던 사진과 영상 외에도 '마틴 스코세이지: 거장의 초상'에는 아카데미상 수상작 '디파티드'를 비롯해 '갱스 오브 뉴욕' 등 마틴 스코세이지 감독 대표작들의 비하인드와 작품에 투영된 감독의 예술 세계가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다. 마틴 스코세이지의 솔직한 이야기와 주변 인물들의 인터뷰가 담긴 '마틴 스코세이지: 거장의 초상'은 영화계 거장의 삶과 내면, 창작 세계를 가장 가까이에서 만나볼 수 있는 특별한 기회다.'마틴 스코세이지: 거장의 초상'은 바로 오늘, 10월 17일(금) Apple TV를 통해 공개된다. Apple TV는 안드로이드용 Apple TV 앱에서도 시청이 가능하다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)