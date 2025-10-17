삼성 김영웅, 한화와 PO 1차전 5번 타자 3루수 '선발 출전'

▲ 삼성 김영웅

프로야구 삼성 라이온즈 주전 3루수 김영웅이 플레이오프(PO) 1차전에 선발 출전합니다.삼성은 오늘(17일) 대전 한화생명 볼파크에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 PO(5전 3승제) 1차전 한화 이글스와 경기에 김지찬(중견수), 김성윤(우익수), 구자욱(지명타자), 르윈 디아즈(1루수), 김영웅(3루수), 이재현(유격수), 김태훈(좌익수), 강민호(포수), 류지혁(2루수) 순으로 선발 타순을 구성했습니다.김영웅은 지난 13일 SSG 랜더스와 준PO 3차전 경기 도중 허리 통증으로 교체됐고, 14일 4차전에는 결장했습니다.이번 한화와 PO에서도 출전 여부가 불투명했으나 이날 1차전부터 선발 명단에 이름을 올렸습니다.김영웅은 정규시즌 타율 0.249, 홈런 22개, 72타점을 기록했습니다.한화 선발인 오른손 코디 폰세에 대비해 6번 이재현, 8번 강민호를 제외한 왼손 타자 7명을 기용했습니다.삼성은 PO 1차전 선발 투수로 헤르손 가라비토를 기용했습니다.(사진=연합뉴스)