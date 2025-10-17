[단독] 대주주 '먹튀' 기간에 민중기도 매도…내부자 정보 의혹 (D리포트)

민중기 특검이 이끌고 있는 김건희 특검팀은 지난 8월 김건희 여사 조사 과정에서 네오세미테크 관련 의혹을 추궁했습니다.



김 여사가 지난 2009년 증권사 직원과 나눈 대화가 녹음된 파일에서 김 여사가 이 회사 주식 공매도 관련 정보를 별도로 입수했다는 취지로 말하는 대목을 발견했기 때문입니다.



태양광 사업 등을 하던 네오세미테크는 지난 2010년 분식회계 사실 등이 드러나 상장 폐지됐습니다.



특검팀은 김 여사와 과거 가까운 사이였다는 의혹이 제기됐던 양재택 전 검사가 이 회사 사외이사였던 점 등에 주목해 정보 취득 경위를 물었던 것으로 알려졌습니다.



그런데 민중기 특검의 재산 공개 내역 확인 결과, 민 특검 역시 한때 이 회사 주식을 보유했다가 매도해 1억 원 가까운 수익을 거둔 것으로 드러났습니다.



지난 2007년 이전 비상장이었던 이 회사 주식에 투자했다가, 상장 이후인 2010년에 모두 매각하며 1억 3천만 원 정도를 받은 사실이 확인된 겁니다.



민 특검도 "2000년 초 회사 관계자가 아닌 지인 소개로 3천에서 4천만 원을 투자했다가 2010년경 매도했다"고 밝혔습니다.



문제는 매도 시점입니다.



네오세미테크 대주주였던 오 모 씨는 분식회계 사실이 드러날 것으로 보인다는 정보가 입수되자 차명 보유 지분을 거래 정지 직전에 팔아치운 혐의 등으로 기소돼 징역 11년을 선고받았는데, 민중기 특검의 주식 매도 시점 또한 오 씨가 주식을 처분한 기간과 겹치는 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



대주주 오 씨는 2010년 2월 26일 금요일에 분식회계가 적발된 것으로 보인다는 정보를 입수한 뒤, 그다음 주인 3월 3일부터 거래 정지 하루 전인 3월 23일까지 총 24억 4천만 원어치 주식을 매도했는데, 민중기 특검도 대주주 오 씨가 매도한 기간에 주식을 팔아서 약 1억 원의 차익을 거둔 겁니다.



특히 민중기 특검은 대주주 오 모 씨는 물론 사외이사였던 양 전 검사와도 고등학교와 대학교 동기 동창 관계인 것으로 확인됐습니다.



민 특검 역시 대주주 등으로부터 내부자 정보를 입수해 거래 정지 직전에 주식을 매도한 것 아니냐는 의혹이 불거지는 대목입니다.



이에 대해 민 특검 측은 주식 매도는 증권사 직원의 권유에 따른 것이었다며 내부자 정보 이용 의혹을 부인했습니다.



하지만 정확한 매도 시점을 밝혀달라는 SBS 질의에는 "오늘 중에 매도 시점을 밝히기는 어렵다"고 답했습니다.



또, 민중기 특검은 수사팀이 네오세미테크 관련 의혹을 추궁하고 있다는 사실을 인식한 이후에도 사건 보고 등을 회피하지 않은 것으로 알려져, 이해충돌 논란도 제기되고 있습니다.



