뉴스

널뛰는 코스피…3,800선 턱밑까지 치솟았다가 보합 마감

하정연 기자
작성 2025.10.17 17:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
널뛰는 코스피…3,800선 턱밑까지 치솟았다가 보합 마감
▲ 코스피가 0.52p(0.01%) 오른 3,748.89에 장을 종료한 17일 서울 명동 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

17일 장중 한때 3,800선 턱밑까지 치솟았던 코스피가 상승분을 반납하고 보합권에서 거래를 마감했습니다.

이날 코스피는 전장보다 0.52포인트(0.01%) 오른 3,748.89로 장을 마쳤습니다.

지수는 전장보다 15.61포인트(0.42%) 내린 3,732.76으로 개장해 7,722.07까지 밀리는 모습을 보였으나 오전 9시 45분 전후부터 가파른 오름세를 이어갔습니다.

오전 10시 50분쯤에는 3,794.87까지 상승했으나, 이후 상승분을 대부분 반납한 뒤 오후 내내 3,750선을 중심으로 등락을 이어갔습니다.

코스닥 지수는 5.87포인트(0.68%) 내린 859.54로 거래를 종료했습니다.

지수는 전장보다 2.70포인트(0.31%) 내린 862.71로 장을 연 이후 상승 전환해 한때 871.06까지 올랐다가 다시 하락하는 흐름을 보였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지