페루, Z세대 시위 탓 정국 불안에 국가 비상사태 선포

▲ 15일(현지시간) 페루 리마 시위 현장

대통령 탄핵 후에도 정국 혼란이 계속되는 페루 수도 리마에 국가 비상사태가 선포될 예정이라고 AFP, 로이터 통신이 현지시간 16일 보도했습니다.에르네스토 알바레스 페루 총리는 이날 기자들에게 "최소한 리마 수도권에는 국가 비상사태를 선포하기로 결정했으며, 이를 몇 시간 내에 발표할 예정"이라고 밝혔습니다.전날 리마 도심에서는 'Z세대' 청년들을 중심으로 교사, 예술가, 의사, 상인 등 일반 시민들까지 합세해 대규모 반정부 시위가 벌어졌습니다.경찰이 일몰 전후 시위대 해산에 나서면서 물리적 충돌이 빚어졌습니다.이 과정에서 32세 래퍼 에두아르도 루이스가 경찰의 총격으로 숨졌고, 경찰관 84명과 민간인 29명 등 최소 113명이 다쳤습니다.경찰은 루이스를 쏜 경찰관이 시위대로부터 폭행을 당하던 중 총격을 가했다면서 해당 경찰관을 구금하고 직위 해제할 예정이라고 밝혔습니다.대통령 탄핵으로 새 대통령이 취임했음에도 정국 혼란이 수습되기는커녕 취임 닷새 만에 유혈 사태가 빚어지자 정부가 국가 비상사태라는 극단적인 카드를 꺼내 든 것으로 풀이됩니다.국가 비상사태가 선포되면 해당 지역에서는 집회와 이동의 자유가 제한되고, 경찰의 범죄 단속을 지원하기 위해 군인들이 거리에 배치되며 영장 없는 가택 수색도 가능해집니다.페루는 최근 몇 년간 강력 범죄가 급증하며 극심한 치안 불안을 겪고 있습니다.페루 당국이 집계한 살인 범죄 건수는 2023년 1,508건에서 지난해 2,059건으로 1년 만에 35% 이상 늘었습니다.강력 범죄가 급증함에도 이에 제대로 대처하지 못한 디나 볼루아르테 전 대통령은 지난 10일 의회에서 탄핵당했습니다.페루는 우리나라의 헌법재판소 같은 추가 심리 기구가 없이 법률에 따라 의회 탄핵소추만으로 볼루아르테 전 대통령을 퇴진시켰습니다.볼루아르테의 탄핵으로 새 대통령직은 호세 헤리 국회의장이 이어받았습니다.신임 헤리 대통령은 내년 4월 예정된 대선까지 치안 강화를 최우선 과제로 삼겠다는 포부를 밝혔으나 시위는 가라앉지 않고 있습니다.특히 반정부 시위대의 구심점인 'Z세대' 청년들은 페루 사회의 근본적인 문제인 정치권의 부정부패와 무능한 기득권층에 대해 분노를 표출하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)