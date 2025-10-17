"정당 해산 심판 대상"…"의회 독재가 해산 요건"

<앵커>



오늘(17일)도 국회 국정감사장에서는 여야 간의 가시 돋친 설전이 이어졌습니다. 민주당이, 국민의힘은 사실상 내란에 동조한 만큼 정당 해산 대상이라고 주장하자 국민의힘은 민주당의 의회 독재야말로 정당 해산 요건이라고 맞섰습니다.



민주당은 오늘 위헌 정당 해산 심판을 쟁점으로 삼아 공세를 이어갔습니다.



비상계엄 당시 국민의힘 의원들이 해제 의결을 방해했다, 이는 사실상 내란에 동조한 거라며 해산이 필요하다고 주장했습니다.



[이성윤/민주당 의원 : 통진당은 내란 모의만 해도 해산됐습니다. 이 정도면 해산 대상 아닙니까? 국민의힘도 내란 정당으로 보이는데….]



국민의힘은 민주당의 의회 독재로 맞섰습니다.



의회 의석 다수를 차지하고 있다는 이유로 장관들에 대한 무차별한 탄핵을 단행한 데 이어, 지금은 법안을 무분별하게 통과시키고 있다, 오히려 이런 식의 의회 독재가 정당 해산 요건이라고 맞받았습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 민주당이 바로 위헌정당해산심판 요건에 해당하는, 대한민국의 헌법 민주적 기본 질서를 위배하는 활동을 하고 있다고 봅니다.]



경찰청 국정감사는 경찰에 체포됐다 풀려난 이진숙 전 방통위원장 문제가 도마 위에 올랐습니다.



국민의힘은 경찰이 체포라는 결론 정해두고 출석 요구서를 남발했다고,



[이달희/국민의힘 의원 : 민주화 이후 정권과 대척점에 선 인물의 신체 자유를 이렇게 거칠게 제한한 전례는 어디에도 찾아보기 힘들다….]



민주당은 이 전 위원장한테 여섯 번 출석 요구서를 보냈지만 불응했던 만큼 정당하다고 주장했습니다.



[박정현/민주당 의원 : 일반 국민은 한 번도 출석하지 않으면, 바로바로 체포가 되거나 한두 번이면 바로 체포가 되지 않습니까? 그런데 왜 이진숙 방송통신위원장은 여섯 번이나 기다려서 합니까?]



세관 마약 수사 외압 의혹을 수사하는 검찰 합동수사팀을 '불법 단체'라고 발언한 백해룡 경정에 대해, 유재성 경찰청장 직무대행은 언행을 엄중히 지켜보고 있다고 말했습니다.



