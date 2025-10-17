내란특검 "김희정 국민의힘 의원과 조사 일정 협의 중"

▲ 지난달 3일 국민의힘 의원들이 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 국민의힘 원내대표실 압수수색을 막기 위해 긴급의원총회를 열고 피케팅을 하고 있다.

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 오늘(17일) 국회 계엄해제 표결 방해 의혹과 관련해 국민의힘 원내대표실 당직자를 소환했습니다.특검팀은 오늘 오후 국민의힘 원내대표실 소속 선임부국장 이 모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.이 부국장은 추경호 원내대표 당시부터 원내대표실에서 근무했습니다.특검팀은 최근 국민의힘 관계자들을 불러 계엄 당시 추 전 원내대표가 의원들을 당사로 소집한 경위 등을 파악하고 있습니다.같은 당 김희정 의원에 대한 조사도 조만간 이뤄질 것으로 보입니다.특검팀은 어제 김 의원이 조사에 응하겠다는 입장을 밝혔다며 공판 전 증인신문 청구를 철회했습니다.박지영 특검보는 오늘 브리핑에서 "소환해서 조사하겠다는 건 아니다"라며 "조사가 목적이고 진술을 받는 게 필요해 조사 방식이나 일정 등은 조사 대상자의 의사를 충분히 반영하려고 한다"고 말했습니다.특검팀은 작년 추 전 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다고 의심하고 있습니다.계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했습니다.이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 한 번 변경했습니다.결국 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐습니다.앞서 특검팀은 지난 14일 국민의힘 원내대표실 소속 이건용 국장도 참고인 신분으로 조사했습니다.이 국장은 조사받은 뒤 페이스북에 글을 올려 "당시 카톡 기록, 폐쇄회로(CC)TV 화면까지 제시하며 특검도 준비를 많이 했더라"라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)