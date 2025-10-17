장동혁, '주식 논란' 민중기에 "위선과 불법 드러나…고발할 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 태양광 주식 논란이 불거진 민중기 특검을 고발하겠다고 밝혔습니다.장 대표는 오늘(17일) 오후 기자간담회를 열고 "민중기 특검의 위선과 불법이 만천하에 드러났다"며 "민중기 특검의 진짜 모습은 법복 입은 도적, 법비였다"고 맹비난했습니다.장 대표는 "보도에 따르면 민중기 특검은 서울고법 부장판사 시절 미공개 정보로 막대한 주식 시세 차익을 챙겼다"며 "민중기 특검이 투자한 종목은 김건희 여사를 압박하기 위해 특검이 그토록 문제 삼았던 태양광 테마주 네오세미테크였다"고 지적했습니다.이어 "7천여 명의 선량한 서민 투자자들이 4천억 원이 넘는 피해를 입고 피눈물을 흘리는 동안 민중기 특검은 서민들의 고통을 외면한 채 자신의 배만 불렸다"고 주장했습니다.장 대표는 또 "분식 회계로 유죄가 확정된 (고등학교) 동기와 손을 잡고 헐값에 사들인 비상장 주식을 상장 폐지 직전 모두 팔아치워서 (약) 1억 6천만 원에 가까운 수익을 챙겼다"고 짚었습니다.민중기 특검은 앞서 증권사 직원의 권유로 해당 주식을 매도한 것이라는 해명을 내놓았습니다.장 대표는 민중기 특검의 해명에 대해서도 "회사 관계자가 아닌 지인 소개로 투자하고 증권사 직원의 권유로 매도했다는 민중기 특검의 변명은 국민과 피해자들을 기만하는 파렴치한 궤변"이라고 깎아내렸습니다.그러면서 "민중기 특검의 네오세미테크 미공개 정보 이용 주식 거래 의혹과 고 정희철 단월면장 강압 수사 의혹에 대해 즉각 고발 조치하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)