뉴스

질병청, mRNA 백신 전달체 기술 공동 개발해 민간 이전

장훈경 기자
작성 2025.10.17 14:32 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
질병관리청 국립보건연구원(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
질병관리청 국립보건연구원은 이화여대 산학협력단 이혁진 교수(현 서울대) 연구팀과 함께 개발한 지질 나노입자 기술을 민간기업 서지넥스에 이전했다고 17일 밝혔습니다.

공동연구를 통한 확보한 이 기술은 메신저 리보핵산(mRNA)을 비롯한 핵산 의약품을 세포 내로 효과적으로 전달하는 기술입니다.

최근 글로벌 백신 시장에서 mRNA를 비롯한 핵산 의약품 개발이 확대되면서 이를 세포 내로 전달하는 지질 나노입자 기술은 백신 전달체의 핵심 기술 요소로 주목받고 있다고 질병청은 전했습니다.

특히 이번에 이전한 기술은 지질 나노입자의 세포 흡수율과 안전성을 높인 것으로, 체내 높은 면역능을 유도해 백신의 효과를 극대화할 수 있다고 설명했습니다.

향후 감염병 백신뿐 아니라 항암 면역치료제, 희귀 질환 맞춤형 치료제 등 다양한 의약품 개발 분야에 적용될 것으로 기대됩니다.

질병청은 이번 계약이 대표적인 산·학·관 협력 모델이라며, 국내 mRNA 백신 전달체 기술이 국내 기업의 생산·개발 역량과 결합해 상용화·제품화 단계로 이어지는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 설명했습니다.

(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지