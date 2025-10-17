질병청, mRNA 백신 전달체 기술 공동 개발해 민간 이전

질병관리청 국립보건연구원은 이화여대 산학협력단 이혁진 교수(현 서울대) 연구팀과 함께 개발한 지질 나노입자 기술을 민간기업 서지넥스에 이전했다고 17일 밝혔습니다.



공동연구를 통한 확보한 이 기술은 메신저 리보핵산(mRNA)을 비롯한 핵산 의약품을 세포 내로 효과적으로 전달하는 기술입니다.



최근 글로벌 백신 시장에서 mRNA를 비롯한 핵산 의약품 개발이 확대되면서 이를 세포 내로 전달하는 지질 나노입자 기술은 백신 전달체의 핵심 기술 요소로 주목받고 있다고 질병청은 전했습니다.



특히 이번에 이전한 기술은 지질 나노입자의 세포 흡수율과 안전성을 높인 것으로, 체내 높은 면역능을 유도해 백신의 효과를 극대화할 수 있다고 설명했습니다.



향후 감염병 백신뿐 아니라 항암 면역치료제, 희귀 질환 맞춤형 치료제 등 다양한 의약품 개발 분야에 적용될 것으로 기대됩니다.



질병청은 이번 계약이 대표적인 산·학·관 협력 모델이라며, 국내 mRNA 백신 전달체 기술이 국내 기업의 생산·개발 역량과 결합해 상용화·제품화 단계로 이어지는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 설명했습니다.



(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)