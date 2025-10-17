뉴스

[민심어때?] 이 대통령 지지율 54%로 하락…부동산·캄보디아 영향은?

SBS 뉴스
작성 2025.10.17 15:48 수정 2025.10.17 16:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 부대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
--------------------------------------------

● 민심어때

배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"부동산, 수요·공급 정책 필요…가격은 일시적인 처방"
"증인 논란, 조희대보다 김현지가 확장성 더 커…당 지지율에 영향 있을 듯"
"정청래 강공 행보, 중도층 놓치고 있어…완급 조절 필요"

김봉신 / 메타보이스 부대표
"30대에서 대통령 긍정 평가 크게 떨어져…부동산 정책, 내 집 마련 의지 강한 연령대 반응"
"정당 지지도와 큰 차이 보이는 당 대표 평가…정청래·장동혁, 막하막하 대결" 

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지