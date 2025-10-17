[민심어때?] 이 대통령 지지율 54%로 하락…부동산·캄보디아 영향은?

[편상욱의 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다.
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 부대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
--------------------------------------------
● 민심어때
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"부동산, 수요·공급 정책 필요…가격은 일시적인 처방"
"증인 논란, 조희대보다 김현지가 확장성 더 커…당 지지율에 영향 있을 듯"
"정청래 강공 행보, 중도층 놓치고 있어…완급 조절 필요"
김봉신 / 메타보이스 부대표
"30대에서 대통령 긍정 평가 크게 떨어져…부동산 정책, 내 집 마련 의지 강한 연령대 반응"
"정당 지지도와 큰 차이 보이는 당 대표 평가…정청래·장동혁, 막하막하 대결"
(SBS 디지털뉴스편집부)