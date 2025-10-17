뉴스

[여담야담] 여야 '부동산 대책' 공방 격화…김병기 아파트 두고 설전

SBS 뉴스
작성 2025.10.17 15:28 수정 2025.10.17 16:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 정책위 부의장, 함인경 전 국민의힘 대변인
--------------------------------------------

● 부동산 대책 후폭풍

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"부동산 대책, 2030세대 주택 구매권 박탈했다고 보기 어려워"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"정부, 대출받아 집 사는 모든 사람 투기꾼으로 몰아…부동산 정책에 대한 숙고 전혀 없어"

● '갭투자' 공방 핵심은 / '초강력 규제' 파장은

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"정부·여당, 선의만으로 안 돼…이번 정책 효과 내지 못하면 수정할 용기 필요"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"김병기 갭투자 논란, 극단적인 대책 때문…정부, 서울시와도 협의 없이 대책 내놔"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지