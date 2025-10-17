뉴스

[여담야담] "국힘 해산" vs "민주, 입법 내란"…법사위서 또 충돌

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 정책위 부의장, 함인경 전 국민의힘 대변인
--------------------------------------------

● 정당 해산 설전

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"정당 해산, 민주당에 권한 없어…청구 권란은 정부에"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"'정청래·추미애 민주당', 국힘 위헌정당해산 심판 신청할 수도 있어 보여"

● '이진숙 체포' 충돌

성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"체포영장 발부·집행, 법원도 법적 절차에 문제없다고 밝혀"

함인경 / 전 국민의힘 대변인
"체포영장, 집행 전 서로 조율하는 게 관행"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
