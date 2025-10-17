[여담야담] "국힘 해산" vs "민주, 입법 내란"…법사위서 또 충돌

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 정책위 부의장, 함인경 전 국민의힘 대변인
--------------------------------------------
● 정당 해산 설전
성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"정당 해산, 민주당에 권한 없어…청구 권란은 정부에"
함인경 / 전 국민의힘 대변인
"'정청래·추미애 민주당', 국힘 위헌정당해산 심판 신청할 수도 있어 보여"
● '이진숙 체포' 충돌
성치훈 / 전 더불어민주당 정책위 부의장
"체포영장 발부·집행, 법원도 법적 절차에 문제없다고 밝혀"
함인경 / 전 국민의힘 대변인
"체포영장, 집행 전 서로 조율하는 게 관행"
