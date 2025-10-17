[자막뉴스] 암 행사에 '챌린지', 샴페인 잔…"특권층이냐" 분노

마치 클럽 파티에 온 듯 술잔을 들고 즐기는 연예인들의 사진.



스타 연예인들이 총출동해 마치 시상식을 방불케 하는 이 행사는 15일 여성 패션 잡지사 w코리아가 주최한 유방암 인식 향상 캠페인 자선 행사입니다.



패션계와 연예계 주요 인사들을 초청해 자선 기부와 퍼포먼스로 유방암에 대한 인식을 개선하겠다는 취진데, 그 취지가 변질됐다는 비판이 쏟아지고 있습니다.



주최 측에서 공개한 사진과 영상에는 유방암 관련된 내용은 찾아볼 수 없고, 유방암 인식 개선을 상징하는 '핑크 리본'을 단 참석자도 안 보입니다.



대신 화려한 드레스를 입은 연예인과 인플루언서들이 최근 유행하는 챌린지를 보여주거나, 파티를 즐기는 모습만 올라와 있어 비판에 불을 지폈습니다.



특히 행사에 초청된 가수 박재범 씨가 여성의 가슴을 성적으로 대상화하는 가사가 들어간 노래를 불렀다가 쏟아지는 비판에 사과하기도 했습니다.



이 행사는 20년 동안 이어졌는데 누적 기부금은 11억 원에 그치는 것으로 알려졌습니다.



