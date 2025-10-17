삼성전자 주가 9만 9천 원 터치…이재용 주식재산 21조 원 넘겨

▲ 이재용 삼성전자 회장

삼성전자 주가가 장중 9만 9천 원을 넘기며 '10만 전자' 달성을 눈앞에 둔 가운데 이재용 삼성전자 회장의 주식재산이 처음으로 21조 원을 넘겼습니다.오늘(17일) 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 이 회장의 주식 평가액은 전날 종가 기준 21조 5천836억 원을 기록했습니다.이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 주식 종목을 보유하고 있습니다.이들 종목의 가치는 올해 1월 2일 11조 9천99억 원으로 시작해 새 정부가 들어선 지난 6월 4일 14조 2천852억 원을 기록한 뒤 전날 21조 원을 돌파했습니다.이 회장의 주식 재산 증가에는 특히 삼성전자의 주식 가치 상승이 큰 영향을 준 것으로 분석됩니다.이 회장이 보유한 삼성전자 주식 평가액은 지난 6월 4일 5조 6천305억 원에서 전날 9조 5천173억 원으로 69.0% 증가했습니다.같은 기간 삼성전자의 주가는 5만 7천800원에서 9만 7천700원으로 올랐으며, 오늘 한때 9만 9천100원을 터치하며 최고가를 다시 썼습니다.삼성물산 주식 가치도 같은 기간 5조 3천462억 원에서 7조 3천520억 원으로 37.5% 늘었으며, 삼성생명 역시 2조 2천716억 원에서 3조 4천54억 원으로 49.9% 올랐습니다.오일선 한국CXO연구소장은 "이 회장의 주식 평가액은 새 정부 출범 이후 가파르게 상승했다"며 "삼성전자 보통주 1주당 주가가 10만 2천660원에 도달하면 이 회장의 삼성전자 주식 평가액만 10조 원을 넘어서게 된다"고 말했습니다.