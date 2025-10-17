'불방망이' 토론토, 시애틀 꺾고 ALCS 2패 뒤 2연승

▲ 홈런 친 토론토 블라디미르 게레로 주니어

토론토 블루제이스가 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제)에서 2연패 후 2연승을 거두며 시리즈를 원점으로 돌려놨습니다.토론토는 오늘(17일) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일파크에서 열린 시애틀 매리너스와 ALCS 4차전에서 팀 11안타를 몰아치며 8대 2로 승리해 시리즈 전적 2승 2패를 기록했습니다.전날 팀 5홈런을 몰아치며 막강한 화력을 선보였던 토론토는 이날도 홈런 2개를 앞세우며 상승세를 이어갔습니다.토론토는 2회말 베테랑 선발 투수 맥스 셔저가 조시 네일러에게 중월 솔로 홈런을 허용해 선취점을 뺏겼지만, 3회초 타선이 폭발하며 역전에 성공했습니다.노아웃 2루 기회에서 안드레스 히메네스가 우월 투런 포를 쏘아 올리며 2대 1을 만들었습니다.이후 네이선 룩스와 블라디미르 게레로 주니어의 연속 안타와 알레한드로 커크의 볼넷으로 잡은 1아웃 만루 기회에서 달든 바쇼가 밀어내기 볼넷을 얻어내 3대 1로 달아났습니다.이후 게레로 주니어가 7회초에 중월 솔로 홈런을 날렸고, 8회초엔 안타 2개와 볼넷 2개를 묶어 2득점하면서 승리에 쐐기를 박았습니다.선발 셔저는 5.2이닝을 3피안타 4볼넷 5탈삼진 2실점으로 막으며 승리투수가 됐습니다.ALCS 3차전에서 홈런을 쳤던 게레로 주니어는 2경기 연속 홈런을 포함해 5타수 2안타 1타점 1득점으로 활약했습니다.유격수 히메네스도 전날에 이어 이틀 연속 홈런포를 가동하는 등 3타수 2안타 4타점 1득점으로 펄펄 날았습니다.ALCS 5차전은 18일 같은 장소에서 펼쳐집니다.(사진=AP, 연합뉴스)