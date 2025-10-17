'정교유착 의혹' 한학자· 권성동, 이달 말 재판 본격화

▲ 국민의힘 권성동 의원이 16일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다.
한학자 통일교 총재와 국민의힘 권성동 의원의 재판이 이달 말 시작됩니다.
서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오는 27일 오전 10시 10분 정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 그의 비서실장 정 모 씨 등의 첫 공판준비기일을 엽니다.
공판준비기일은 정식 재판에 앞서 특검과 피고인 측의 입장을 확인하고 증거조사 계획 등을 세우는 절차로 피고인의 출석 의무는 없습니다.
한 총재는 윤영호 통일교 전 세계본부장과 공모해 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 전 대통령 당선 시 정부 차원의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 건넨 혐의로 지난달 23일 구속됐고 지난 10일 재판에 넘겨졌습니다.
그는 같은 해 7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬백을 전달하며 교단 현안을 청탁한 혐의도 받습니다.
같은 재판부는 이튿날인 28일 오후 5시에는 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건 첫 공판기일을 진행합니다.
공판준비기일 절차를 생략하는 만큼 신속하게 재판이 진행될 것으로 보입니다.
권 의원은 통일교 측으로부터 1억 원을 수수한 혐의를 받습니다.
현역 의원인 그는 국회의 체포동의 절차를 거쳐 지난달 16일 구속됐고, 지난 2일 기소됐습니다.
한 총재와 권 의원은 불구속 재판을 받게 해 달라며 법원에 구속적부심사를 청구했으나, 모두 기각된 바 있습니다.
(사진=연합뉴스)