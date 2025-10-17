'정교유착 의혹' 한학자· 권성동, 이달 말 재판 본격화

▲ 국민의힘 권성동 의원이 16일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다.

한학자 통일교 총재와 국민의힘 권성동 의원의 재판이 이달 말 시작됩니다.서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오는 27일 오전 10시 10분 정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 그의 비서실장 정 모 씨 등의 첫 공판준비기일을 엽니다.공판준비기일은 정식 재판에 앞서 특검과 피고인 측의 입장을 확인하고 증거조사 계획 등을 세우는 절차로 피고인의 출석 의무는 없습니다.한 총재는 윤영호 통일교 전 세계본부장과 공모해 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 권 의원에게 윤석열 전 대통령 당선 시 정부 차원의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 건넨 혐의로 지난달 23일 구속됐고 지난 10일 재판에 넘겨졌습니다.그는 같은 해 7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 고가의 목걸이와 샤넬백을 전달하며 교단 현안을 청탁한 혐의도 받습니다.같은 재판부는 이튿날인 28일 오후 5시에는 권 의원의 정치자금법 위반 혐의 사건 첫 공판기일을 진행합니다.공판준비기일 절차를 생략하는 만큼 신속하게 재판이 진행될 것으로 보입니다.권 의원은 통일교 측으로부터 1억 원을 수수한 혐의를 받습니다.현역 의원인 그는 국회의 체포동의 절차를 거쳐 지난달 16일 구속됐고, 지난 2일 기소됐습니다.한 총재와 권 의원은 불구속 재판을 받게 해 달라며 법원에 구속적부심사를 청구했으나, 모두 기각된 바 있습니다.(사진=연합뉴스)