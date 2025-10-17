이정현 연출 데뷔작 '꽃놀이 간다', 극장 개봉…자전적 경험 반영

이미지 확대하기

배우 이정현의 연출 데뷔작이 극장에서 상영된다.제작사 와필름에 따르면 이정현의 첫 연출작이자 주연작인 단편영화 '꽃놀이 간다'(Toe-Tapping Tunes)가 오는 10월 22일(수), CGV에서 단독 개봉한다.제26회 전주국제영화제 코리안시네마 섹션에 공식 초청되어 관객들의 뜨거운 박수와 언론의 주목을 받은 '꽃놀이 간다'는 가수, 배우로서 독보적인 존재감을 보여온 이정현의 첫 연출작이다. 감독 이정현은 이번 작품에서 감독·각본·주연을 모두 맡아, 배우로서 쌓아온 감정의 깊이를 스크린 뒤의 시선으로 옮겨냈다.감독 이정현의 자전적인 경험도 반영되어서인지 딸의 애처로운 희망을 섬세하고 디테일하게 담아낸다. '꽃놀이 간다'는 제26회 전주국제영화제, 제21회 미쟝센단편영화제, 제18회 여성인권영화제, 제26회 제주여성영화제 등 국내 유수 영화제에 초청되어 그 작품성을 인정받았다.10월 26일(일)에는 이정현 감독이 직접 참여하는 시네마톡이 진행된다. 이번 시네마톡은 10월 26일(일) 오후 14시 CGV용산 아이파크몰에서 영화 상영 후 진행되며, 시네마톡 예매 관객 전원에게는 특별 굿즈가 증정될 예정으로 더욱 화제를 모은다. 이벤트 관련 자세한 내용은 CGV 공식 홈페이지 및 앱을 통해 확인할 수 있다.꽃놀이 간다>는 오는 10월 22일(수) 전국 CGV 아트하우스관에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)