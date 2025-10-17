[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 한미 무역협상 후속 논의가 급물살을 타고 있는 가운데 한국과 미국의 고위급 막판 협상이 시작됐습니다. 한국의 3천500억 달러 대미 투자 방식을 놓고 두 달 넘게 교착 상태를 이어온 협상이 돌파구를 찾을 수 있을지 주목됩니다.



2. 비상계엄이 선포된 뒤 언론사 단전·단수 지시를 내린 혐의 등으로 구속기소 된 이상민 전 행정안전부 장관의 첫 정식 재판이 오늘(17일) 오전 시작됐습니다. 재판부가 법정 촬영과 중계를 허가해 피고인석에 앉은 이 전 장관의 모습도 공개됩니다.



3. 캄보디아에 구금된 한국인 2명이 오늘 오전 인천국제공항으로 송환된 뒤 경찰에 체포됐습니다. 캄보디아 경찰은 현지 한국 대사관과 협력해 구금한 한국인 59명을 추방할 계획이라고 밝혔지만 우리 경찰은 일방적 발표라면서 아직 협의 중이라고 설명했습니다.



4. 지난해 전공의 집단 사직 사태뒤 발령된 보건의료 위기 경보와 비상 진료체계가 다음 주 월요일 해제됩니다. 의정갈등으로 불거진 의료 대란이 1년 8개월 만에 공식적으로 마침표를 찍게 됐습니다.