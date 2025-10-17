울산 노래방서 마약에 취해 놀아…베트남인 7명 긴급체포

▲ 울산 울주경찰서

울산의 한 노래방에서 마약에 취한 채 놀던 베트남인들이 경찰에 붙잡혔습니다.울산 울주경찰서는 마약류 관리법 위반 혐의로 20∼30대 남성 4명과 여성 3명 등 베트남 국적 7명을 검거해 조사하고 있다고 오늘(17일) 밝혔습니다.이들은 오늘 오전 3시쯤 울산 울주군의 한 원룸에서 마약류인 엑스터시(MDMA)를 투약한 혐의를 받습니다.이들은 이후 근처 노래방으로 이동해 놀다가 신고받고 출동한 경찰에 의해 긴급 체포됐습니다.경찰의 간이 시약 검사에서 7명 모두 마약 양성 반응이 나온 것으로 확인됐습니다.검거된 피의자 중 1명은 불법체류자 신분인 것으로 알려졌습니다.경찰은 증거품 확보를 위한 주거지 수색, 진술 조사 등을 통해 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다.경찰 관계자는 "피의자들의 모발과 소변 등을 국립과학수사연구원에 보내 마약 정밀검사를 의뢰할 예정"이라며 "조사를 마치는 대로 구속영장 신청 여부를 결정할 것"이라고 말했습니다.(사진=울산경찰청 제공, 연합뉴스)