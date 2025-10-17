"미 정부, 차 부품 수입 관세 완화 연장 추진"

▲ 제너럴모터스(GM) 본사의 회사 로고

트럼프 미 행정부가 미국 자동차 산업에 대한 관세 완화를 추진하고 있다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.소식통들에 따르면 미국 상무부는 자동차 부품 수입 시 부과되는 관세를 경감할 수 있도록 허용한 제도를 5년간 연장하는 방안을 발표할 예정인 것으로 전해졌습니다.당초 이러한 경감 조치는 2년 후 종료될 예정이었습니다.트럼프 대통령은 지난 4월 서명한 포고문에서 자동차 제조사가 미국에서 조립한 자동차 가치의 15%에 해당하는 부품에 대해 관세를 1년간 줄이고, 그다음 해에는 10%에 해당하는 부품에 대해 관세를 줄이라고 지시했습니다.이에 따라 상무부는 자동차 제조사가 올해 4월부터 1년간 미국에서 조립한 모든 자동차의 권장소비자가격을 합산해 그 금액의 3.75%를 부품 관세를 상쇄하는 데 쓸 수 있도록 했습니다.또 그 이후 1년간은 권장소비자가격 총액의 2.5%를 관세 상쇄에 이용할 수 있게 했습니다.소식통들은 상무부 발표가 이르면 17일 나올 수 있다고 전했습니다.블룸버그는 이런 완화 조치가 포드, 제너럴모터스 등 미국 자동차 제조업체들이 몇 개월 간 로비를 벌인 결과로 보인다고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)