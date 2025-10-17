나우즈, 데뷔 후 첫 워터밤 무대 확정…'5세대 짐승돌' 매력 예고

큐브엔터테인먼트 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 데뷔 후 첫 워터밤 무대에 오른다.



나우즈는 오는 11월 8일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열리는 '워터밤 마카오 2025'(WATERBOMB MACAO 2025, 이하 워터밤) 출연을 확정했다.



데뷔 이후 처음으로 워터밤 무대에 오르는 나우즈는 내달 8일 공연 라인업 중 유일한 보이그룹으로 글로벌 팬들의 관심을 모으고 있다.



특히 나우즈 멤버들은 대부분이 운동선수 출신으로 건강미를 자랑하는 대표적인 5세대 아이돌로 꼽힌다.



멤버들은 이번 페스티벌 무대에서 개성 강한 음악과 정상을 향한 거침없는 에너지를 담은 퍼포먼스를 통해 '잘파(Zalpha) 대표 루키'의 진가를 입증할 예정이다.



올여름 첫 미니 앨범 'IGNITION'을 통해 성공적으로 리브랜딩을 마친 나우즈는 글로벌 팬들과의 교감을 이어간다. 그동안 타이베이 미니 라이브와 KCON LA, 올 더 케이팝 스테이지 인 마카오로 세계 곳곳에서 활동을 펼쳐온 나우즈는 이번 워터밤 무대에서 영향력을 확장하고 현지 팬들에게 눈도장을 찍는다.



나우즈는 최근 공개된 Apple TV+ 오리지널 다큐멘터리 '유진 레비: 여행 혐오자의 일탈 여행' 시즌3에 깜짝 등장해 K-POP의 매력을 알린 바 있다.



사진 : 큐브엔터테인먼트, 워터밤 마카오







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)