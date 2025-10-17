한미, '3천500억 불 대미 투자' 막바지 협상 돌입…통상장관 회동

▲ 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상자원부 장관이 16일(현지시간) 백악관 예산관리국(OMB)을 방문하기 위해 워싱턴DC 백악관 아이젠하워 행정동을 방문했다.

관세 등 한미 무역협상 후속 논의가 급물살을 타는 가운데 한국 정부 장관급 고위 관계자들이 미국을 찾아 막판 협상전에 돌입했습니다.한국의 3천500억 달러 규모 대미 투자 패키지의 구성 방안에 대한 이견으로 두 달 넘게 교착 상태를 이어온 양국 협상이 돌파구를 찾을 수 있을지 주목됩니다.특히 이번 협상을 통해 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의 기간 트럼프 미국 대통령의 방한을 계기로 한미 무역협정이 최종 타결될 수 있을지에도 관심이 쏠리고 있습니다.김정관 산업통상부 장관은 현지시간 16일 오후 워싱턴 DC의 상무부 청사를 찾아 러트닉 상무장관과 만났습니다.이 자리에는 김용범 대통령실 정책실장, 여한구 산업부 통상교섭본부장도 함께했습니다.김 장관과 러트닉 장관은 양국 무역협상의 대표 격으로 김 장관은 추석 연휴 중이던 지난 4일 뉴욕을 찾아 러트닉 장관을 만난 지 2주도 안돼 다시 마주한 것입니다.이번 회동은 가장 큰 쟁점이던 3천500억 달러, 약 500조 원 투자 패키지를 두고 양측 긴 이견이 어느 정도 접점을 찾아가는 가운데 이뤄진 것입니다.김용범 실장은 지금까지와 비교해 볼 때 양국이 가장 진지하고 건설적 분위기에서 협상하고 있는 시기라고 말했습니다.김 장관과 김 실장은 입국 직후 첫 일정으로 보트 백악관 예산관리국장과 50여 분간 면담하고 양국 간 조선업 협력 방안을 논의했습니다.구윤철 경제부총리도 전날 미국에 도착해 측면에서 협상을 지원 중입니다.구 부총리부터 김 실장, 김 장관, 여 본부장까지 각료급 인사 4명이 협상 진전을 위해 한꺼번에 미국 측과 조율에 나선 셈이어서 협상 결과가 주목됩니다.(사진=연합뉴스)