'연극 도전' 최민호, 관객과 GV "스스로에게 질문 던지는 시간"

이미지 확대하기

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김지혜 기자] 가수 겸 배우 최민호가 관객들과 소통하는 뜻깊은 시간을 가졌다.최민호는 지난 16일 진행된 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'에서 언더스터디 배우 '밸' 역으로 열연, 캐릭터에 완벽 몰입한 모습으로 공연을 성공적으로 이끌어 큰 박수갈채를 받았다.최민호가 맡은 '밸'은 연극 '고도를 기다리며'의 분장실에서 무대에 오를 날을 손꼽아 기다리는 열정 가득한 언더스터디로, '에스터'와 심오한 주제들을 유쾌한 대사와 행동들을 통해 풀어내 웃음과 공감을 선사하는 것은 물론 진정한 고도가 무엇인지 보는 이들에게 화두를 던지는 인물이다.이날 특별히 진행된 관객과의 대화에서 최민호는 '에스터' 역의 박근형 배우, 오경택 연출과 함께 등장, 관객들이 사전에 보낸 질문에 직접 대답하는 시간을 가져 눈길을 끌었다.최민호는 고도를 위해 해온 일들과 무엇을 하며 자신만의 고도를 기다리냐는 질문에 "이 연극을 시작했을 때부터 과연 나의 고도는 무엇일까에 대한 질문을 스스로에게 던지는 시간이 많았다. 무대에 오르기 위한 연습들 그리고 관객분들을 만나는 순간이 고도일까 생각도 했지만, 주어진 것에 최선을 다하며 희망을 기다리면 거기서 오는 또 다른 행복이 있지 않을까 하는 생각이 든 지점이 있었다. 그래서 어떤 게 나의 고도라고 정의하기보다는 저에게 고도는 정해져 있지 않은 미지의 답이라 말하고 싶다"며 연기에 진심을 드러내 작품에 의미를 더했다.뿐만 아니라 극 중 새를 따라 하는 코믹한 장면이 준비한 것인지, 즉흥적으로 한 것인지 묻자 "어느 정도의 틀을 구상하고 계획하에 연기를 한다. 공격적인 새부터 구애하는 새 혹은 새의 종류까지 매번 다르게 표현한다. 처음 보시는 관객분들도 있지만, 여러 번 보시는 관객분들을 위해 작은 포인트들을 달리하면 어떨까 해서 시작됐다"라며 진지하면서도 장난스러운 대답으로 장내를 웃음바다로 만들었다.높은 예매율로 강력한 화제성을 이어가고 있는 '고도를 기다리며를 기다리며'는 오는 11월 16일까지 예스24스테이지 3관에서 공연된다.[사진 제공 - SM엔터테인먼트](SBS연예뉴스 김지혜 기자)