쇼트트랙 최민정, 2차 월드투어 첫날 전 종목 예선 1위

▲ 쇼트트랙 대표팀 최민정

쇼트트랙 여자 대표팀 간판 최민정(성남시청)이 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 2차 대회 첫날 개인전과 단체전 예선에서 모두 1위를 차지했습니다.최민정은 17일(한국시간) 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모리스 리처드 아레나에서 열린 여자 1,000ｍ 예선 5조에서 1분 31초587의 기록으로 플로렌스 브루넬리(캐나다·1분 31초658)를 여유 있게 제치고 준결승에 진출했습니다.최민정은 이어 열린 여자 3,000ｍ 계주 준준결승 3조 경기에서 노도희(화성시청), 심석희(서울시청), 김길리(성남시청)와 함께 출전해 조 1위를 이끌었습니다.신동민(고려대), 이소연(스포츠토토), 이정민(성남시청)과 함께 나선 혼성 2,000ｍ 계주 준준결승 4조에서도 남다른 스피드로 레이스를 이끌며 조 1위 통과에 결정적인 역할을 했습니다.다른 대표팀 선수들도 선전했습니다.1차 대회에서 개인 종목 은메달 2개를 땄던 김길리는 이날 여자 1,000ｍ 예선 4조에서 1분 32초355의 성적으로 조1위를 차지했습니다.노도희는 같은 종목 예선 2조에서 2위로 통과했습니다.남자 1,500ｍ 준준결승에선 1차 대회 2관왕 임종언(노원고)이 2분 16초398의 기록으로 조1위를 차지해 준결승 진출에 성공했습니다.이정민은 5조에서 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아)의 반칙으로 넘어진 뒤 어드밴스를 받아 준결승에 진출했습니다.7조에서 경쟁한 홍경환(고양시청)은 스티븐 뒤부아(캐나다)에 이어 2위로 통과했습니다.취약종목인 남자 500ｍ에선 고전했습니다.임종언은 남자 500ｍ 2차 예선 1조에서 미끄러지면서 넘어졌고, 패자부활전 예선에서 조 2위를 기록해 탈락했습니다.신동민은 3조에서 3위로 떨어졌지만, 패자부활전 예선 4조에서 1위를 기록해 준결승 진출 가능성을 남겼습니다.황대헌(강원도청)은 4조에서 41초117의 기록으로 2위에 올라 준준결승에 올랐습니다.대회 둘째 날인 18일엔 남자 1,000ｍ, 여자 500ｍ, 1,500ｍ, 남자 5,000ｍ계주 예선과 혼성 2,000ｍ 계주 준결승 등이 펼쳐집니다.(사진=연합뉴스)