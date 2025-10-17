뉴스

"조사 결과 누락, 왜곡"…'증도가자' 논란 재점화

이주상 기자
작성 2025.10.17 10:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

세계 최초 금속활자 증도가자 논란이 다시 불거졌습니다. 지난 2017년 문화재청이 유물 지정 신청을 거부했는데, 그 과정에서 조사 결과를 누락하고 왜곡했다는 감사원 조사 결과가 나왔습니다.

이주상 기자가 보도합니다.

<기자>

[2015년 2월 8일 SBS 8뉴스 : 국립문화재연구소가 최근에 고려 시대 진품이 맞다는 조사 보고서를 내놨습니다.]

어제(16일) 열린 국회 문체위 국정감사에서 10년 전 방송됐던 뉴스가 재생됐습니다.

불교서적 증도가를 찍은 금속활자로, 세계 최초의 금속활자본으로 공인된 직지심체요절보다 최소 138년 이상 앞서게 된다는 내용입니다.

그런데 당시 문화재연구소의 보고서와 달리 문화재청은 2년 뒤 이 금속활자의 문화재 지정을 거부했습니다.

별도로 진행한 자체 실험 결과 활자의 크기나 형태가 불교서적 증도가를 찍은 활자로 보기 어렵다는 근거에서였습니다.

최근 감사원이 당시의 실험 과정을 들여다봤습니다.

[조계원/더불어민주당 의원 : 활자의 조판 실험 결과를 보고할 때 일부 주요 사항을 누락하거나, 통계 분석을 잘못 적용하여 결론이 뒤집히는 등, 다수의 위법 부당 사항이 있었다고 감사원 조사 결과 확인되었습니다.]

국가유산청도 문제가 있었음을 시인했습니다.

[허민/국가유산청장 : 저희들도 자체적으로 다시 한번 면밀히 검토를 하자고 이야기를 했고요.]

'증도가자'가 '직지'보다 앞선 금속활자로 확인되면 '직지'의 위상이 축소될 것을 우려한 세력이 의도적으로 '증도가자'의 국가유산 지정을 방해했다는 주장도 제기됐습니다.

[허민/국가유산청장 : 확인을 해봐야 되겠습니다마는, 역사를 왜곡하는 사람이 있으면 안 되겠습니다.]

특히 최근 중국이 국가 차원에서 증도가자를 자국의 유물로 연구하고 있고 유네스코 등재까지 추진하고 있는 것으로 알려져 논란은 더 커질 전망입니다.

(영상편집 : 안여진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이주상 기자 사진
이주상 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지