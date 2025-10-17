송언석 "서울 주택 공급 늘려야…과감한 규제 완화 필요"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 "지금 필요한 부동산 정책은 서울에서 바로 체감되는 공급 확대"라고 말했습니다.송 원내대표는 오늘(17일) 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "부동산 정책의 중심은 서울 실수요자의 내 집 마련 지원을 중심으로 전환해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.송 원내대표는 이어 "이미 서울의 아파트는 희소자원이 됐다"며 "단순한 공급 숫자가 아니라 실제 입주 가능한 집을 늘려줘야 한다"고 강조했습니다.또 "서울 주택 공급 확대를 실현하기 위해서는 혁신적이고 과감한 규제 완화와 제도 개선이 꼭 필요하다"며 "당내 부동산정상화대책기구를 조속히 가동하겠다"고 언급했습니다.그러면서 "서울 주택공급 확대를 위해 여야 정치권과 정부, 서울시가 사심 없이 머리를 맞대야 한다"며 여·야·정 및 서울시가 참여하는 4자 부동산 협의체 구성을 재차 요구했습니다.(사진=연합뉴스)