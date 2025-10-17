송언석 "서울 주택 공급 늘려야…과감한 규제 완화 필요"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.
국민의힘 송언석 원내대표는 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 "지금 필요한 부동산 정책은 서울에서 바로 체감되는 공급 확대"라고 말했습니다.
송 원내대표는 오늘(17일) 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "부동산 정책의 중심은 서울 실수요자의 내 집 마련 지원을 중심으로 전환해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.
송 원내대표는 이어 "이미 서울의 아파트는 희소자원이 됐다"며 "단순한 공급 숫자가 아니라 실제 입주 가능한 집을 늘려줘야 한다"고 강조했습니다.
또 "서울 주택 공급 확대를 실현하기 위해서는 혁신적이고 과감한 규제 완화와 제도 개선이 꼭 필요하다"며 "당내 부동산정상화대책기구를 조속히 가동하겠다"고 언급했습니다.
그러면서 "서울 주택공급 확대를 위해 여야 정치권과 정부, 서울시가 사심 없이 머리를 맞대야 한다"며 여·야·정 및 서울시가 참여하는 4자 부동산 협의체 구성을 재차 요구했습니다.
(사진=연합뉴스)