구윤철 "어제 베선트 만나…'3500억 달러 선불' 막을 가능성도"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국제통화기금(IMF)에서 주요 20개국(G20) 재무장관회의 계기로 스콧 베선트 미국 재무장관과 만나 의견을 교환하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일(현지시간) 한미 통상협상 관련, 미국 측이 '3천500억 달러 대미투자'의 선불 요구를 철회할 가능성이 있음을 시사했습니다.구 부총리는 이날 워싱턴 DC 국제통화기금(IMF) 본부에서 진행한 동행기자단 간담회에서 "어제 주요 20개국(G20) 회의에 가서 스콧 베선트 미 재무장관을 만났다"며 "베선트 장관은 한국 외환시장의 안정성을 확보하는 게 한국에도 좋고, 미국에도 좋다고 느끼고 있다"고 전했습니다.그러면서 "베선트 장관이 한국 외환시장이 안정될 수 있도록 미국이 할 수 있는 협력이나 지원에 대해 관심을 갖고 우리와 소통을 잘하지 않을까 보고 있다"고 말했습니다.구 부총리는 아울러 "(미국이 한국에게) 3천500억 달러를 '업프런트'(up front·선불)하라고 했을 때 한국이 (받아들이기) 쉽지 않다는 것을 베선트 장관이 잘 이해하고 있고, 내부적으로 (통상 협상 주체인) 하워드 러트닉 미 상무장관과 (관련한) 이야기를 했을 것으로 보인다"고 밝혔습니다.미국 측의 '선불 지급' 요구를 막을 가능성이 높아진 것이냐는 질문에 "그 부분을 (미국 측이) 이해하고 있으니까 그런 측면에서는 우리한테 좀 좋을 수 있다"고 답했습니다.'선불 지급 요구 철회 가능성과 관련해 유의미한 진전이 있다는 의미냐'는 물음에는 "그렇게 보는 것"이라고 말했습니다.그러면서 "저는 러트닉과 7월 말에 만나고 안 만났다. 제 (협상) 창구는 베선트"라면서 "(베선트에게) 내부에 (한국 입장을) 이야기해 달라고 했으니 그 부분은 (미 측의) 언더스탠딩이 높아졌다고 봐야 한다. 그런 면에서는 굿 사인"이라고 덧붙였습니다.한미 통화스와프와 관련해서는 "통상협상은 러트닉 장관과 (김정관 산업통상자원부 장관이) 하는 게 본체"라며 "협상에 따라 필요한 외환의 안정성을 확보하기 위해 통화스와프를 할 수도, 안 할 수도 있고 많이 할 수도, 적게 할 수도 있다"고 했습니다.이어 "협상 결과에 따라 한국 외환시장의 안정성을 유지하기 위한 여러 가지 방법 중 하나, '원 오브 뎀'이 통화스와프"라며 "지금 시점에서 이게 완전히 필요하다고, 필요 없다고, 많이 하고 적게 하는 게 중요한 게 아니다"라고 말했습니다.한편 구 부총리는 이날 오후 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업부 장관의 미 백악관 예산관리국(The Office of Management and Budget·OMB) 면담에 동행하지 않았다고 밝혔습니다.구 부총리는 "OMB가 (한미 조선 협력 사업인) '마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)와 관련이 있어서 협조를 구하고 이야기하려는 것 같다"며 "저는 가다가 (참석하기로 한) 회의가 있어서 발길을 돌렸다"고 말했습니다.구 부총리는 '주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의' 및 '국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회' 참석차 워싱턴 DC에 머물고 있습니다.(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)