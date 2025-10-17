구윤철 "어제 베선트 만나…'3500억 달러 선불' 막을 가능성도"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국제통화기금(IMF)에서 주요 20개국(G20) 재무장관회의 계기로 스콧 베선트 미국 재무장관과 만나 의견을 교환하고 있다.
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일(현지시간) 한미 통상협상 관련, 미국 측이 '3천500억 달러 대미투자'의 선불 요구를 철회할 가능성이 있음을 시사했습니다.
구 부총리는 이날 워싱턴 DC 국제통화기금(IMF) 본부에서 진행한 동행기자단 간담회에서 "어제 주요 20개국(G20) 회의에 가서 스콧 베선트 미 재무장관을 만났다"며 "베선트 장관은 한국 외환시장의 안정성을 확보하는 게 한국에도 좋고, 미국에도 좋다고 느끼고 있다"고 전했습니다.
그러면서 "베선트 장관이 한국 외환시장이 안정될 수 있도록 미국이 할 수 있는 협력이나 지원에 대해 관심을 갖고 우리와 소통을 잘하지 않을까 보고 있다"고 말했습니다.
구 부총리는 아울러 "(미국이 한국에게) 3천500억 달러를 '업프런트'(up front·선불)하라고 했을 때 한국이 (받아들이기) 쉽지 않다는 것을 베선트 장관이 잘 이해하고 있고, 내부적으로 (통상 협상 주체인) 하워드 러트닉 미 상무장관과 (관련한) 이야기를 했을 것으로 보인다"고 밝혔습니다.
미국 측의 '선불 지급' 요구를 막을 가능성이 높아진 것이냐는 질문에 "그 부분을 (미국 측이) 이해하고 있으니까 그런 측면에서는 우리한테 좀 좋을 수 있다"고 답했습니다.
'선불 지급 요구 철회 가능성과 관련해 유의미한 진전이 있다는 의미냐'는 물음에는 "그렇게 보는 것"이라고 말했습니다.
그러면서 "저는 러트닉과 7월 말에 만나고 안 만났다. 제 (협상) 창구는 베선트"라면서 "(베선트에게) 내부에 (한국 입장을) 이야기해 달라고 했으니 그 부분은 (미 측의) 언더스탠딩이 높아졌다고 봐야 한다. 그런 면에서는 굿 사인"이라고 덧붙였습니다.
한미 통화스와프와 관련해서는 "통상협상은 러트닉 장관과 (김정관 산업통상자원부 장관이) 하는 게 본체"라며 "협상에 따라 필요한 외환의 안정성을 확보하기 위해 통화스와프를 할 수도, 안 할 수도 있고 많이 할 수도, 적게 할 수도 있다"고 했습니다.
이어 "협상 결과에 따라 한국 외환시장의 안정성을 유지하기 위한 여러 가지 방법 중 하나, '원 오브 뎀'이 통화스와프"라며 "지금 시점에서 이게 완전히 필요하다고, 필요 없다고, 많이 하고 적게 하는 게 중요한 게 아니다"라고 말했습니다.
한편 구 부총리는 이날 오후 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업부 장관의 미 백악관 예산관리국(The Office of Management and Budget·OMB) 면담에 동행하지 않았다고 밝혔습니다.
구 부총리는 "OMB가 (한미 조선 협력 사업인) '마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)와 관련이 있어서 협조를 구하고 이야기하려는 것 같다"며 "저는 가다가 (참석하기로 한) 회의가 있어서 발길을 돌렸다"고 말했습니다.
구 부총리는 '주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행총재 회의' 및 '국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회' 참석차 워싱턴 DC에 머물고 있습니다.
(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)