독일 대형마트, '중국 김치' 이어 이번엔 '일본 김치' 표기 논란

이미지 확대하기

▲ 독일의 대형 마트 알디(ALDI) 홈페이지에 소개된 '일본 김치'

독일의 대형 마트 체인 알디(ALDI)가 최근 자체 브랜드 제품에 '중국 김치'라고 표기해 비판을 받은 데 이어 자사 홈페이지 레시피 코너에서 김치를 'Japanisches Kimchi'(일본 김치)로 표기한 사실이 확인돼 논란이 재점화하고 있습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(17일) 자신의 SNS에서 "독일에 거주하는 한인들이 제보해 확인한 결과, 알디가 자사 홈페이지에 김치 레시피를 소개하며 'Japanisches Kimchi'(일본 김치)로 표기했음을 확인했다"고 밝혔습니다.알디는 연 매출 45조 원 이상으로 독일 전체 유통 시장을 대표하는 초대형 마트 그룹입니다.독일뿐만 아니라 프랑스, 스페인, 덴마크 등 유럽 여러 나라에 진출해 있습니다.2년 전에는 이 회사 김치 제품에 독일어(Original aus China)와 이탈리아어(Originale dalla Cina)로 '중국에서 기원'했다는 문구가 쓰여 있어 문제가 제기됐고, 해당 문구는 현재 삭제됐습니다.독일 거주 한인과 국내 누리꾼들은 "김치를 중국·일본 음식으로 오인하게 할 수 있다"며 항의 메일을 지속해 보내고 있습니다.서 교수는 "이런 상황이 지속된다면 유럽인들에게 자칫 김치가 중국 혹은 일본 음식인 양 오해를 불러일으킬 수도 있기에 반드시 올바른 표기로 바꿔야 한다"고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)