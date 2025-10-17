금값 4천300달러 돌파…어디까지 오르나

▲ 골드바

파죽지세로 치솟는 국제 금과 은 가격이 또다시 사상 최고치를 갈아치웠습니다.16일(미 동부시간) 로이터 통신에 따르면 금 현물 가격은 이날 오후 4시 7분 현재 전장 대비 2.6% 오른 온스당 4천316.99달러를 기록했습니다.한때 4천318.75달러까지 오르며 사상 최고가를 갈아치운 뒤 조금 되밀렸습니다.뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 선물 가격도 2.5% 상승한 온스당 4천304.60달러를 나타냈습니다.사상 최고가인 4천335달러까지 오른 뒤 상승분을 소폭 반납했습니다.이번 주 들어 8% 상승한 수준입니다.2020년 이후 최대 주간 상승률을 기록할 것으로 보인다고 블룸버그는 전했습니다.올해 금값 상승률은 65%에 달합니다.이달 들어선 12% 올랐습니다.은 현물 가격도 사상 최고가인 온스당 54.15달러까지 오른 뒤 전장 대비 1.80% 상승한 54.04달러를 나타냈습니다.올해 금과 은 가격이 급등한 배경에는 각국 중앙은행의 매입, 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입, 지정학적 및 무역 긴장, 재정 악화와 국가부채 상승, 연방준비제도(Fed·연준)의 독립성에 대한 우려 등으로 인한 안전자산 수요 급증이 자리 잡고 있습니다.여기에 이날은 미국 두 지역 은행의 대출에서 사기 의혹이 제기되면서 부각된 신용 위험 우려가 안전자산 수요를 더 높였다는 분석입니다.또한 제롬 파월 연준 의장의 최근 공개 발언을 이달 말 기준금리를 0.25% 포인트 추가 인하를 시사한 것으로 해석하는 시장 분위기도 금 가격 상승 모멘텀을 제공했다는 분석도 나옵니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 10월 기준금리가 0.25% 포인트 인하될 확률은 98%로 반영됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)