밀양서 3년가량 기르던 맹견에 10여 차례 물린 80대 숨져

경남 밀양에서 80대 노인이 3년가량 기르던 맹견에게 물려 숨졌습니다.오늘(17일) 밀양경찰서에 따르면 전날 오전 7시 30분쯤 밀양시 내일동 한 주택 마당에서 80대 여성 A 씨가 평소 기르던 핏불테리어 1마리에게 목과 팔 등에 10여 차례 물렸습니다.이 사고로 A 씨는 크게 다쳐 병원으로 이송되던 중 숨졌습니다.A 씨는 평소 핏불테리어 3마리를 기르고 있었으며, 사고 당시 이 중 2마리가 싸우는 것을 말리다가 변을 당한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 자신을 물었던 핏불테리어를 2022년부터 길렀던 것으로 알려졌습니다.이 핏불테리어는 유독 공격성이 높았던 것으로 전해졌고, 사고 직후 안락사 조처됐습니다.나머지 핏불테리어 2마리는 A 씨와 함께 사는 아들이 다른 곳으로 처분한 것으로 알려졌습니다.동물보호법상 핏불테리어는 맹견으로 분류돼 지자체장 허가가 있어야 사육할 수 있지만, A 씨 등은 별도 허가를 받지 않은 것으로 파악됐다고 경찰은 전했습니다.경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사 중입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)