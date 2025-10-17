여자배구 도로공사 타나차, 12월 SEA게임 참가로 한 달여 결장

▲ 한국도로공사의 아시아쿼터 선수 타나차

여자 프로배구 한국도로공사의 아시아쿼터 선수인 타나차 쑥솟(등록명 타나차)이 12월에 열리는 동남아시안게임(SEA게임) 참가를 위해 한 달여 코트를 비웁니다.17일 한국도로공사에 따르면 타나차는 12월 9일부터 20일까지 11일간 태국 방콕에서 개최되는 SEA게임에 태국 여자 국가대표팀 일원으로 참가할 예정입니다.타나차는 태국 여자대표팀의 주축으로 대표 차출이 유력해 대회 2주 전 소집되면 11월 25일부터 12월 중순까지 한 달여 2025-2026시즌 V리그 경기에 출전하지 못합니다.이 때문에 타나차는 2라운드 막판부터 3라운드 후반까지 8경기 정도 뛰지 못할 전망입니다.타나차는 태국 대표로 자국에서 개최된 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권에 출전하느라 페퍼저축은행의 일본인 아시아쿼터 시마무라 하루요와 함께 지난 달 중순에야 선수단에 합류했습니다.새 시즌 IBK기업은행과 함께 여자부 '2강'을 형성할 것으로 예상되는 도로공사는 타나차와 외국인 거포 레티치아 모마 바소코(등록명 모마), 토종 공격수 강소휘 등 막강 삼각편대를 구축했습니다.2023-2024시즌 도로공사에서 뛴 타나차는 2024-2025시즌 드래프트에서 지명받지 못했으나 대체 아시아 쿼터 선수로 3라운드부터 합류해 경기당 평균 16.2점을 뽑는 활약을 펼치고 재계약했습니다.김종민 도로공사 감독은 타나차와 관련해 16일 열린 V리그 개막 미디어데이 행사에서 "타나차가 시즌 중 자리를 비울 수 있어서 김세인이 역할을 해줘야 한다"고 아웃사이드 히터 김세인을 기대하는 선수로 꼽았습니다.김세인은 지난 달 전남 여수에서 열린 여수·농협컵(컵대회)에서 모마와 타나차가 빠진 가운데 도로공사의 공격 주축으로 활약하며 결승 진출에 앞장섰습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)