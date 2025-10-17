"캄보디아 간 20대 아들 안전 불확실"…경찰 수사

충북에서 캄보디아로 떠난 20대 청년의 소재가 확인되지 않아 경찰이 수사 중입니다.



어제(16일) 경찰 등에 따르면 지난 8월 28일 "캄보디아에서 귀국하겠다고 한 아들 A 씨가 돌아오지 않았다"는 부모의 신고가 접수됐습니다.



A 씨는 신고 접수 약 13일 전 돈을 벌기 위해 국내 다른 지역으로 가겠다며 집을 나섰으나, 실제로는 캄보디아에 입국했습니다.



그는 당초 같은 달 24일까지 귀국하겠다고 부모에게 연락했으나, 돌아오지 않았습니다.



현재 A 씨는 SNS를 통해 부모와 연락은 닿고 있지만, 그의 부모는 아들의 안전 여부가 불확실하다는 취지로 경찰에 소재 파악을 요청한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 부모 신고를 받고 약 2달 만인 이달 14일 캄보디아 영사관에 공조 요청을 했습니다.



다만 공조 요청이 늦어진 이유에 대해서는 알려지지 않았습니다.



경찰 관계자는 "수사 중인 사안으로 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다"고 말했습니다.



올해 충북에서는 캄보디아로 간 가족이 실종됐다는 신고가 총 10건 접수됐습니다.



이 중 7건은 신변이 확인돼 수사가 종결됐고, 나머지 3건에 대한 수사가 진행 중입니다.