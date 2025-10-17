트럼프 "푸틴과 헝가리서 만날 것…전쟁 끝낼 수 있을지 논의"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 현지시간 16일, 전화 통화로 우크라이나 전쟁과 양국 무역 문제를 논의했습니다.양국은 다음 주 고위급 회의를 진행하고, 조만간 헝가리 부다페스트에서의 정상회담도 추진될 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 SNS를 통해 "방금 푸틴 대통령과 전화 통화를 마쳤으며 매우 생산적인 대화였다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "우크라이나 전쟁이 끝난 뒤의 러시아와 미국 간의 무역 문제에 대해 상당한 시간을 들여 논의했다"며 "우리는 다음 주 고위급 참모 회의를 갖기로 합의했다"고 전했습니다.고위급 회의는 마코 루비오 국무장관이 이끌 예정이며 다른 참여자는 추후 지정될 예정이라고 트럼프 대통령은 설명했습니다.트럼프 대통령은 "푸틴 대통령과 나는 이후 합의된 장소인 헝가리 부다페스트에서 만나 러시아와 우크라이나 간의 이 '영광스럽지 못한' 전쟁을 끝낼 수 있을지를 논의할 것"이라고 밝혔습니다.또, "푸틴 대통령은 수 세기 동안의 염원이었던 중동에서의 위대한 평화의 성취에 대해 나와 미국에 축하를 전했다"며 "나 역시 중동에서의 이번 성공이 우크라이나 종전 협상에도 도움이 되리라 믿는다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 다음날인 현지시간 17일에는 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만날 예정입니다.