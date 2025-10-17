노르웨이 루터교회 "성소수자 차별·박해…사죄의 뜻 전해"

▲ '성소수자 상징' 무지개길에 선 노르웨이 루터교회 수좌주교

노르웨이 루터교회가 교회에서 성소수자 공동체(LGBTQ+)를 차별한 것에 대해 공개 사과했습니다.노르웨이 루터교회의 최고 성직자인 올라브 퓌크세 트베이트 수좌주교(presiding bishop)는 현지시간 16일, 노르웨이 오슬로에 있는 '런던펍'에서 "노르웨이 교회는 성소수자들에게 수치심과 큰 피해와 고통을 안겼다"고 말했습니다.그러면서, "절대로 벌어져선 안 될 일이었다. 그러므로 나는 오늘 진정한 사죄의 뜻을 전한다"고 밝혔습니다. 이번 사과는 지난 2022년, 노르웨이 루터교 주교들이 교단에서 성소수자에게 고통을 줬다고 인정한 것에 따른 것입니다.신자 수가 노르웨이 인구의 60％에 해당하는 340만 명이고 한때 노르웨이 국교였던 루터교는 1950년대 동성애를 '세계적인 사회적 위험 요소'라고 규정하기도 했습니다.다른 종교와 마찬가지로 오랜 기간 동성애자가 목사가 되는 것을 금하고 동성 커플의 교회 내 결혼을 허가하지 않아 왔습니다. 그러나 지난 2007년, 동성애 목사를 처음 인정했고 2017년부터는 동성 커플의 교회 결혼식도 허용하기 시작했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)