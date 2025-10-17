[친절한 경제] 내년 4월 '저출산 지원 3종 세트' 도입…'보험료 납입 유예' 도움될까

<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 내년부터 출산 가정들에게 보험료 혜택을 주는 정책이 시행된다면서요?



<기자>



내년 4월부터 출산과 육아휴직 가정에 보험료를 할인하거나 납입을 유예해 주는 저출산 지원 3종 세트가 도입되게 됩니다.



정부와 보험업계가 함께 마련한 제도로 출산과 육아 시기에 경제적 부담을 덜어주자는 취지입니다.



먼저 어린이 보험료 할인 제도부터 보면, 출산을 하거나 육아 휴직을 한 부모라면 최소 1년 이상 보험료를 할인받을 수 있고 할인율과 기간은 보험사마다 자율적으로 정합니다.



다만 출산으로 인한 할인은 형제, 자매 출산일 때만 적용되는데요.



예를 들어 둘째를 낳으면 첫째의 어린이보험료는 깎아주지만, 이번에 태어난 둘째의 보험은 해당이 안 됩니다.



반면 육아휴직을 한 경우에는 모든 자녀의 보험료가 할인 대상이 됩니다.



두 번째는 보험료 납입 유예제도입니다.



출산이나 육아휴직으로 소득이 줄면 보험료 납부를 6개월 또는 1년간 미룰 수 있고, 그 기간에는 이자가 붙지 않습니다.



이건 생명보험과 손해보험을 포함한 모든 보장성 상품에 적용됩니다.



마지막으로는 보험계약대출 상환 유예제도입니다.



보험을 담보로 대출을 받은 계약자가 출산이나 육아휴직을 하면 최대 1년까지 상환을 미룰 수 있고, 연체이자도 없습니다.



이 세 가지 제도는 출산이나 육아휴직 후 1년 안에 신청하면 동시에 이용할 수 있고, 보험사들은 기존 가입자도 신청만 하면 혜택을 받을 수 있도록 특약을 일괄 적용하기로 했습니다.



즉, 새로 가입하지 않아도 이미 가입된 보험에서도 신청만 하면 바로 혜택을 받을 수 있게 되는 겁니다.



<앵커>



어린이 보험료 깎아주는 것 빼면 나머지는 내야 할 돈을 좀 늦게 내게 해주겠다는 건데 이게 그렇게 큰 도움이 될까요?



<기자>



정부는 이번 제도로 출산 육아 가정에 연 1천200억 원의 부담이 줄어들 것으로 추산하고 있습니다.



이건 단순히 보험료 할인만이 아니라, 납입 유예나 대출 상환 유예까지 모두 포함한 수치입니다.



무엇보다 출산 직후, 병원비나 육아 용품비 등 지출이 몰리는 시기에 보험료 납부를 미루거나 상환을 늦출 수 있다는 점이 가장 현실적인 도움이 될 걸로 보입니다.



실제로 아이를 낳고 육아휴직에 들어가면 한동안 소득이 줄어드는 경우가 많죠.



이럴 때 보험료가 계속 빠져나가면 중도 해지나 연체로 이어지는 경우도 많았습니다.



이번 제도는 그런 부담을 덜어주게 되는 거고요.



또 이번 제도는 보험이 단순히 위험을 보장하는 상품을 넘어서 출산과 육아를 지원하는 금융 제도로 발전했다는 점에서도 의미가 있습니다.



보험업계에서도 '출산 친화적 기업' 이미지를 높이고, 고객을 오래 유지할 수 있어 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있습니다.



<앵커>



마지막으로 국내 가상자산 시장의 지각 변동이 예고된다. 이게 무슨 얘기인가요?



<기자>



세계 1위 가상자산 거래소인 바이낸스가 국내 5위 거래소인 고팍스를 인수하게 되는데요.



국내 가상자산 시장 지각 변동이 예고되고 있습니다.



금융위원회 금융정보 분석원 즉, FIU가 어제(16일) 고팍스의 대주주를 바이낸스로 인정하는 임원 변경 신고를 수리하면서 인수가 공식적으로 완료된 겁니다.



바이낸스는 지난 2023년 고팍스 지분 67%를 인수하며 한국 진출을 추진했지만, 당시 미국에서 제기된 자금세탁방지 위반 사건으로 국내 금융당국의 심사가 길어졌습니다.



이후 바이낸스가 약 43억 달러, 우리 돈으로 6조 원 넘는 벌금을 내고 해외 규제 문제를 마무리하면서 국내에서도 인수가 최종 승인된 겁니다.



이번 인수로 국내 가상자산 시장의 구도 변화도 예상됩니다.



현재 시장은 '업비트-빗썸' 양강 체제잖아요.



바이낸스는 전 세계 이용자 수 1억 명, 하루 평균 거래 규모만 36조 원에 달하는 글로벌 1위 사업자입니다.



업계에서는 "바이낸스의 자본력과 기술력이 고팍스 시스템 개선으로 이어지면 국내 시장 경쟁 구도가 바뀔 가능성이 있다"는 관측을 내놓고 있습니다.