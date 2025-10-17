뉴스

[단독] '한국 여성 인신매매' 한국 남성 2명 현지서 구속

신용일 기자
작성 2025.10.17 00:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

캄보디아에서 한국인 남성 2명이 우리나라 여성들을 감금하고 인신매매를 하려 한 혐의로 지난달 구속된 사실이 저희 취재 결과 확인됐습니다. 이들은 경찰조사에서 중국인 윗선이 시킨 일이라고 진술한 것으로 드러났습니다.

캄보디아 현지에서 신용일 기자입니다.

<기자>

지난 8월 캄보디아 서남부 항구도시 시아누크빌 경찰청이 한국인 남성 2명을 체포했습니다.

이들은 한국인 여성 2명을 감금 폭행하고 인신매매하려 한 혐의를 받고 있습니다.

피해 여성들은 며칠만 일해도 300만 원을 벌 수 있다는 이야기를 듣고 캄보디아로 넘어왔다고 경찰에 진술했습니다.

범죄단지에 갇혀 있던 여성들은 다른 범죄 조직으로 팔려 가기 직전에 가해 남성들과 함께 시아누크빌 해변의 한 호텔방에 감금됐는데, 한 여성이 지인을 통해 한국대사관에 신고하면서 출동한 현지 경찰이 남성들을 체포한 것입니다.

그런데 캄보디아 현지 경찰은 체포된 한국 남성들을 조사하는 과정에서 여러 차례 전기 고문을 한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

목격자에 따르면 조사 진행 도중 한 남성이 다른 방으로 끌려갔는데,

[경찰 조사 당시 통역사 : 다른 방으로 끌고 가고. 경찰 업무하는 일반 사무실이에요. (경찰은 몇 명 있었어요?) 두세 명, 두세 명.]

취조 과정에서 폭행에 이어 전기 충격기 고문까지 가해졌다는 것입니다.

[경찰 조사 당시 통역사 : 말 안 하느냐고 뭐 이러면서 빨리 안 해! 텔레그램 (계정) 어떻게 푸느냐고, 이거 해봐 이거 해보라고! 크게 소리 질렀어요. (A 씨가) 답을 안 해서 (전기) 충격기로 손이나 허벅지를 몇 번 저기….]

7시간 가까운 조사에서 가해 남성들은 중국인 윗선이 시킨 일이라고 진술한 것으로 확인됐습니다.

지난달 이들은 구속 상태로 현지 법원에 넘겨져 재판을 받고 있습니다.

(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지