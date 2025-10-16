프로농구 KCC, DB 꺾고 3연승 '단독 선두'…허웅 '역전 3점포'

▲ KCC 허웅

프로농구 KCC가 공동 선두 팀 간 맞대결에서 경기 종료 7초 전 터진 허웅의 극적인 3점포에 힘입어 DB에 짜릿한 역전승을 거두고 3연승으로 단독 선두에 올랐습니다.KCC는 강원 원주시 원주DB프로미 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 DB를 86대 84로 제압했습니다.두 팀은 이날 경기에 앞서 나란히 3승 1패로 공동 선두에 자리했었는데 KCC가 맞대결에서 승리하며 단독 1위가 됐습니다.반면 뒷심에서 밀린 DB는 3승 2패를 기록해 공동 3위로 밀려났습니다.첫 쿼터에서는 적극적인 스틸을 속공으로 연결하고, 헨리 엘런슨을 위주로 공격을 전개한 DB가 주도권을 잡았습니다.반면 2쿼터에서는 KCC가 리바운드에서 우위를 점하고 이 쿼터에만 9점을 책임진 허웅의 활약을 앞세워 추격에 성공했고, 양 팀은 39대 39로 팽팽히 맞선 채 전반을 마쳤습니다.3쿼터에서도 KCC의 기세는 이어졌습니다.쿼터 초반 DB와 공방을 펼치던 KCC는 허웅의 스틸에 이은 최진광의 3점포로 순식간에 점수를 벌렸습니다.쿼터 막판엔 엘런슨과 강상재가 연속 실책을 범해 혼란스러운 틈을 타 김훈이 외곽포를 쏘아 올려 12점 차를 만들기도 했습니다.68대 59로 앞선 채 마지막 쿼터에 들어선 KCC는 DB의 맹추격에 진땀을 뺐습니다.쿼터 초반 이선 알바노와 엘런슨에게 연속 3점포를 얻어맞고, 김보배에게 팁인 득점을 허용한 데 이어 종료 6분 10초 전엔 이용우에게도 외곽포를 내줘 순식간에 DB와 동점이 됐습니다.김훈의 연속 3점포에 힘입어 다시 격차를 벌렸으나 종료 3분여 전 알바노에게 코너 3점포, 강상재에게 골 밑 돌파와 추가 자유투를 연달아 허용하며 80대 78로 역전을 허용했습니다.이후 DB와 점수를 주고받던 KCC는 84대 83으로 뒤지던 종료 7.7초 전 허웅의 역전 3점포로 86대 84로 경기를 뒤집었습니다.KCC는 남은 시간에 파울을 활용해 DB의 공격을 지연했고, 서민수가 시간에 쫓겨 던진 마지막 슛이 림을 외면하며 KCC의 승리가 확정됐습니다.허웅은 3점포 3개를 포함해 23점 6리바운드 3어시스트로 펄펄 날았고, 최진광은 3점포 5개를 포함해 20점으로 맹활약했습니다.DB에서는 엘런슨이 24점 12리바운드, 강상재가 17점 5리바운드로 분전했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)