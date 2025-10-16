삼성전자 "성과연동 주식보상, 자사주 소각 회피용 아냐" 반박

삼성전자가 새롭게 시행하기로 한 '성과연동 주식보상'(PSU·Performance Stock Units) 제도가 '자사주 소각 회피용'이라는 일각의 주장에 대해 "사실무근"이라고 반박했습니다.



삼성전자는 오늘(16일) 오후 사내 게시판을 통해 "PSU 제도를 상법 개정에 따른 자사주 소각 의무를 회피하기 위한 수단으로 시행했다는 루머는 사실과 다르다"고 공지했습니다.



삼성전자는 지난 14일 3분기 잠정실적 발표 직후, 향후 3년간 주가 상승 폭에 따라 임직원에게 자사주를 지급하는 PSU 제도를 시행한다고 발표했습니다.



일각에서는 이를 두고 "삼성전자가 보유 중인 자사주 소각을 회피하기 위해 임직원에게 자사주를 지급하는 보상 정책을 마련한 것이 아니냐"는 의혹을 제기하고 있습니다.



현재 정치권에서 추진하고 있는 3차 상법 개정안은 자사주 소각을 의무화하는 한편 임직원 보상 등의 예외는 허용하고 있는데 삼성전자가 이를 이용하기 위해 PSU 제도를 도입했다는 주장입니다.



아울러 임직원 주식 보상을 위해 신주를 발행해 기존 주주지분 가치를 희석할 수 있다는 의혹도 나왔습니다.



이에 대해 삼성전자는 전혀 사실이 아닌 근거 없는 주장이라는 입장입니다.



앞서 삼성전자는 주주가치 제고 등을 위해 지난해 11월부터 올해 9월까지 총 10조 원 규모의 자사주를 매입했습니다.



이 중 8조 4천억 원 규모의 자사주는 소각 목적으로, 1조 6천억 원 규모의 자사주는 임직원 보상 목적으로 활용하겠다고 이미 공시한 바 있습니다.



삼성전자는 "소각 목적으로 매입한 자사주 가운데 3조 원 규모의 자사주는 소각을 완료했으며, 남은 5조 4천억 원 규모의 자사주도 적절한 시점에 소각할 계획"이라고 설명했습니다.



또 임직원 보상 목적으로 매입한 1조 6천억 원 규모의 자사주는 직원 자사주 지급(30주), 초과이익성과급(OPI) 주식 보상 등의 재원으로 활용 중이며, 2027년까지 소진될 예정이어서 2028년 이후 지급될 PSU 자사주는 향후 추가로 매입해야 한다고 덧붙였습니다.



삼성전자는 "이 제도는 주가 상승에 따른 보상 규모를 확대해 임직원과 회사의 성장 가치를 공유하기 위한 취지로 마련됐다"고 재차 강조했습니다.



또 삼성전자는 임직원 주식 보상을 위해 신주 발행을 할 계획도 없는 것으로 알려졌습니다.



PSU 정책은 기존 성과급 OPI 체계와는 별도로 추가 신설되는 제도로, 주가가 많이 오를수록 임직원 보상 규모가 비례해서 커지는 것이 특징입니다.



삼성전자는 이에 따라 CL 1~2 직원에게는 200주, CL 3~4 직원에게는 300주씩을 지급하기로 이달 중 약정하고, 3년 뒤 주가 상승 폭에 따라 지급주식 수량을 확정해 2028년부터 3년간 균등 분할 지급할 계획입니다.



주가 상승 폭에 따른 지급 배수는 오는 15일 기준주가와 2028년 10월 13일 기준주가를 비교해 상승률이 ▲ 20% 미만 시 0배 ▲ 20∼40% 미만 시 0.5배 ▲ 40∼60% 미만 시 1배 ▲ 60∼80% 미만 시 1.3배 ▲ 80∼100% 미만 시 1.7배 ▲ 100% 이상 시 2배입니다.