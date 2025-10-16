안세영, 덴마크오픈 8강 진출…시즌 8승 정조준

▲ 지난 26일 '2025 수원 빅터 코리아아오픈 배드민턴선수권대회'여자단식 8강 경기에서 안세영이 승리 후 환호하고 있다.

배드민턴 '세계 최강' 안세영이 덴마크오픈 8강에 가뿐히 안착했습니다.안세영은 오늘(16일) 덴마크 오덴세에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 덴마크오픈 여자 단식 16강에서 일본의 니다이라 나츠키(28위)를 2대 0(21-18 21-11)으로 제압했습니다.1게임은 초반 4연속 득점으로 기선을 제압한 뒤 단 한 번도 리드를 내주지 않고 따냈고, 2게임도 1대 1 동점 이후 4점을 연달아 올리며 끝까지 주도권을 놓지 않았습니다.올해 10개의 국제 대회에 출전해 7번 우승을 거둔 안세영은 이번 대회에서도 우승하면 올해 8번째 우승 트로피를 들어 올리게 됩니다.안세영은 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈), 3개의 슈퍼 750 시리즈(인도오픈, 일본오픈, 중국오픈)와 슈퍼 300 대회 오를레앙 마스터스에서 정상을 밟았습니다.(사진=연합뉴스)