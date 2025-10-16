뉴스

"검경 합수단 불법 단체"…임은정·백해룡 불협화음 계속

신정은 기자
작성 2025.10.16 21:07 조회수
<앵커>

세관 마약 수사 외압 의혹을 수사하는 검경 합동 수사팀에 백해룡 경정이 처음으로 출근했습니다. 백 경정은 검찰 자체가 범죄에 연루돼 있다며 검찰 수사팀은 '불법 단체'라고 강하게 비판했습니다. 또, 임은정 검사장과 소통하지 않는다고 말하기도 했습니다.

신정은 기자가 보도합니다.

<기자>

이재명 대통령 지시로 임은정 검사장이 지휘하는 '인천세관 마약 수사 외압 의혹'을 수사하는 검경 합동 수사팀에 발령 난 백해룡 경정.

오늘(16일) 첫 출근을 하면서 수사팀을 '불법 단체'라고 직격 했습니다.

범죄 연루 의혹이 있는 검찰이 '셀프 수사'를 해선 안 된단 주장입니다.

[백해룡 경정 : (합수단은) 구성과 과정이 위법하게, 전혀 어떤 절차도 거치지 않은 불법 단체입니다. 그런 곳에 제가 출근하고 있는 것입니다.]

백 경정은 최근 윤석열 정권에서 내란 자금을 마약 독점 사업으로 조달했다며 의혹 제기의 수위를 높였는데, 동부지검은 백 경정의 의사를 존중해 5명 규모의 별도팀을 꾸리고 백 경정이 고발한 '외압·은폐' 의혹을 제외한 수사를 맡기려 했습니다.

그러나 백 경정은 영장청구권 등 실질적인 수사권과 더 많은 인력이 필요하다고 반발했습니다.

[백해룡 경정 : 저하고 뭐 구체적으로 어떤 협의나 언질이 있었던 건 전혀 없습니다. (임은정 지검장이랑 어떻게 소통하실 의향이세요?) 소통하지 않습니다.]

동부지검은 백 경정의 문제 제기를 일축했습니다.

오늘 오후 입장문을 통해 "백 경정과 함께 마약 밀수 연루 의혹을 수사했던 영등포서 수사팀을 포함해 검찰 수사 인력보다 더 많은 외부 기관 파견 수사 인력을 배치했다"며 "적법절차를 엄격히 준수해 수사에 임하고 있다"고 거듭 강조했습니다.

파견 첫날엔 방송 출연을 이유로 연차를 내고 출근하지 않았던 백 경정이 공개 반발을 이어가면서 외압 의혹 수사에 혼선은 불가피해 보입니다.

(영상편집 : 박진훈)
