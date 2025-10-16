장동혁 "'생산세액공제'라는 정책 대안 제시"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 16일 오전 경남 창원시 마산회원구 국립3.15민주묘지를 참배하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 '생산세액공제'라는 정책을 도입하자고 제안했습니다.장 대표는 오늘(16일) 자신의 SNS에 "관세 협상이 한 발짝도 나가지 못하는 상황에서 수출 기업이 겪고 있는 피해는 막대한 상황"이라고 적었습니다.이어 "지난 8월 한 달 동안 쓰러진 자동차 부품·철강 등의 중소기업은 133곳에 달한다"며 "관련 산업의 생태계가 뿌리째 흔들리고 있다는 '제조업 붕괴의 신호탄'"이라고 강조했습니다.장 대표는 "시설 투자나 R&D에 세제 지원을 하는 과거와 같은 방식으로는 지금의 위기를 해결할 수 없다"며 "경제의 뿌리산업을 지키기 위해 '생산세액공제'라는 새로운 정책 대안을 제안한다"고 밝혔습니다.장 대표가 제안한 '생산세액공제'는 국내에서 생산·판매하고, 일자리를 만드는 기업에게 인센티브를 주는 방식을 말합니다.장 대표는 "고율 관세와 공급망 교란으로 어려움을 겪는 위기 산업에 활력을 수혈하는 '긴급 처방' 이 될 것"이라고 주장했습니다.이어 "국내에서 생산하고 판매한 만큼 세제 혜택을 받을 수 있도록 '판매량 비례 인센티브'를 신설하고, 국내 구매 요건을 강화해 혜택이 공급망 전반으로 확산되도록 하겠다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "생산세액공제는 현 정부의 실패한 관세 협상으로부터 국내 생산기반을 지켜내고, 양질의 일자리를 창출하며 대한민국 제조업의 체력을 튼튼하게 만드는 울타리가 되어 줄 것"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)