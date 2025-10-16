'중국인 총책 정점' 피라미드 점조직…"정치권과도 유착"

<앵커>



캄보디아 범죄단지들은 소규모 점조직 형태로 운영됐습니다. 가장 위에는 중국인 총책이 있고, 피라미드식으로 뻗쳐있는 하나의 기업처럼 구성돼 있습니다. 이런 중국 범죄자들이 캄보디아 정치권과도 유착돼 그동안 잔혹한 범죄를 눈감아줬다는 분석이 나옵니다.



김진우 기자의 보도입니다.



대부분의 캄보디아 범죄단지는 중국인 운영자를 정점으로 한 피라미드 점조직 형태로 구성돼 있습니다.



중국 국적 총책 밑에 조직원을 관리하는 국가별 팀장이 있고, 조직원을 구하거나 피해자로부터 돈을 뜯어내는 모집책과 유인책 등으로 역할을 분담하는 구조입니다.



[오영훈/부산서부경찰서 수사과장 : 거대한 기업형으로 운영되고 전 세계 각 나라 국민을 상대로 피싱 사기를 실행하고 있었는데요. 한국인들을 상대로는 한국인 팀이 별도로 조직돼 있고.]



모집책은 주로 지인들을 상대로 항공권과 숙박을 제공하는 '고수익 알바'라고 속여 신규 조직원으로 포섭했고, 관리책은 이 친분을 족쇄 삼아 조직원들이 한국으로 귀국할 때 조직 내 다른 지인을 인질로 잡아 섣불리 도망칠 수 없게 만들었습니다.



CCTV로 조직원들을 실시간 감시하고 사무실에 총을 든 경비원을 배치했습니다.



미국의 한 인권·정책 연구기관은 중국이 범죄조직을 대대적으로 단속한 지난 2018년 이후 중국 국적의 범죄자들이 캄보디아로 숨어들기 시작했다고 밝혔습니다.



지난 10년간 캄보디아 정부가 중국 국적 범죄자들에게 돈을 받고 시민권을 부여하는 등 범죄조직과 정치권이 유착됐다는 분석입니다.



[박진영/전북대학교 동남아연구소 공동연구원 : 자본들이 쉽게 들어오니까 캄보디아 정부는 편의를 줬을 거고 그것들이 쉽게 중국의 마피아들이 자본을 들고 캄보디아로 들어올 수 있게 된 배경이 되겠죠.]



지난 5월 유엔 인권 최고대표사무소는 캄보디아 등 동남아 범죄단지에서 벌어지는 인권 침해 행위에 대해 긴급 조치를 취해야 한다고 우리 정부에 메시지를 보낸 것으로 파악됐습니다.



