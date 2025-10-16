우체국 택배노조 "국정자원 화재로 인한 업무 차질…보상해야"

▲ 전국택배노동조합 소속 회원들이 16일 대통령실 앞에서 '국가정보자원관리원 화재, 우체국 전산망 마비에 따른 우체국 택배노동자 피해 대책 마련 촉구' 기자회견을 하고 있다.

우체국 위탁배달원들이 국가정보자원관리원 화재로 인해 우체국 택배 배송에 차질이 생겨 성수기인 추석 연휴에 피해를 봤다며 우정사업본부에 보상을 촉구했습니다.민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합 우체국 본부는 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 이같이 주장했습니다.노조는 전산 복구 후에도 인당 5개 수준으로 택배 물량이 줄어 350여 명의 우체국 택배 노동자들이 새벽에 출근하고도 일을 하지 못해 경제적으로 손실을 봤다고 주장했습니다.김광석 택배노조 위원장은 "우체국 위탁배달원들은 정규직 노동자들처럼 고정된 임금을 받는 노동자가 아니다"라며, "배달 건당 책정된 수수료가 임금이며, 하루에 얼마나 배송했느냐에 따라 임금이 결정되는 특수고용 노동자"라고 설명했습니다.이들은 우정사업본부가 소상공인 피해에 대해서는 손실 지원 방안을 마련하면서도 택배 노동자의 피해는 외면하고 있다며 정부에 대책을 촉구했습니다.우정사업본부는 설명자료를 통해 "우체국물류지원단이 배달원의 생계 안정을 고려해 작년 추석 실적을 기준으로 수수료를 지급했다"며, 배달원의 피해가 생기지 않도록 지원하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)