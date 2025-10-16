뉴스

'김건희에 공천청탁' 의혹 김상민 전 검사 23일 첫 재판

전연남 기자
작성 2025.10.16 18:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'김건희에 공천청탁' 의혹 김상민 전 검사 23일 첫 재판
▲ '공천청탁 의혹' 김상민 전 부장검사

김건희 여사 측에 고가 그림을 건네며 공천을 청탁한 혐의로 구속기소 된 김상민 전 부장검사에 대한 재판이 23일 시작됩니다.

서울중앙지법 형사합의21부(이현복 부장판사)는 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 전 검사의 첫 공판준비기일을 오는 23일 오전 10시에 열기로 했습니다.

정식 재판에 앞서 검찰과 피고인 측 입장을 확인하고, 입증 계획 등을 세우는 날로, 피고인의 출석 의무는 없습니다.

김건희 특검팀은 이우환 화백 그림 '점으로부터 No.800298'을 1억 4천만 원에 구매한 뒤 2023년 2월께 김 여사의 오빠 김진우 씨에게 전달하면서 지난해 치러진 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의로 지난 2일 김 전 검사를 구속기소 했습니다.

그는 공천 심사 과정에서 탈락했지만, 넉 달 만인 지난해 8월 국가정보원 법률특보에 임명됐다.

특검팀은 이때도 김 여사가 영향력을 행사했다고 보고 있습니다.

김 전 검사는 김 씨 부탁으로 그림을 중개했을 뿐 대가성은 없었다고 주장한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지